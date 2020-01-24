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張祺忠：藏屍因不想揼妻落海 私貸166萬 5物業每月按揭供款13萬

【明報專訊】香港大學機械工程學系副教授張祺忠涉於前年8月在港大宿舍偉倫堂勒斃妻子一案，昨在高等法院續審。張自辯時一度大哭道，事後將妻子屍體藏於辦公室，因「我唔想揼咗佢，我唔想揼佢落海，或者揼咗去垃圾站」；又稱假如案發當日在牀底找出拖鞋，而非電線，「事情就唔會發生」。另外他在盤問下確認，自2011年起個人借款達166萬元，另夫婦聯名購入5個物業，每月要償還合共13萬元按揭貸款。

被告張祺忠（56歲）早前否認謀殺妻子陳慧文（終年53歲）罪名。他承認一項誤殺罪名，但不被控方接納。

稱當時無計劃 「見步行步」

被告第3天自辯稱，殺掉妻子後，先藏屍於行李篋內，再放在家中露台，形容當時「冇咩計劃……見步行步囉」。他有感當時正值夏天，屍體很快會發出異味，故翌日到木材店購入8塊木板，在家製作木箱，以載起藏屍的行李篋。他先後將木箱放在露台和家門外，同時丟棄妻子常穿的膠涼鞋和護照，以製造妻子出門旅遊的假象。

丟妻涼鞋護照 製外遊假象

至於將木箱運至辦公室，被告稱是為了避免木箱被人發現，但當他將木箱運至停車場一帶，便碰見到場的警員。他其後再購入6塊木板，組裝和拆卸第二個木箱，藉以告知警員第一個木箱已被拆卸，他亦沒將殺妻和藏屍一事告知任何人。

稱如非找出電線「事情唔會發生」

被問到為何將妻子的屍體藏於辦公室，被告大哭稱，因「我唔想揼咗佢，我唔想揼佢落海，或者揼咗去垃圾站」。他再哽咽道，假如案發當日他在牀底找出拖鞋，而非電線，「事情就唔會發生，個諗法諗好耐，喺收押所入面」，又形容他事後向警方和家人說謊只為逃避事件，「背棄佢哋對我嘅信任，覺得好羞恥」。

被告又稱，當時感到「好辛苦，因為仔女、姨仔不停想搵番Tina（死者），我又要扮同佢哋一齊搵，又扮唔到好焦急嘅神態出嚟。我都知道CCTV影到我推木箱，咁好快都畀人知，只不過……過得一日得一日」。

4單位租出 租金未夠還按揭

稱手頭現金「不嬲唔多」

被告另在盤問下確認，和妻子聯名購入5個物業，當時只能租出4個，每月租金收入約10.7萬元，每月要償還的按揭貸款則為13萬元。另外，被告於2011和2016年，曾三度向銀行借款逾166萬元，部分貸款規定被告每月要償還至少約1萬元。

至於被告案發時的儲蓄，他確認當時存款共約12萬元，形容自己手頭現金「不嬲唔多」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC292/19】

相關字詞﹕高等法院 謀殺案 張祺忠 機械工程系 香港大學 副教授涉殺妻

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