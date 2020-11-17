襲警罪成教師眾籌 警指洗錢拘人凍戶

毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤稱，警方今年9月上旬發現，有人於個人社交平台自稱涉及一宗襲警案被定罪及失去工作，向公眾籌取50萬元支持家人生活及醫療支出，並在平台上提供銀行戶口收款。

籌50萬支持家人生活醫療

戶口共收取587萬

警方其後發現，該戶口於今年9月8日至10月24日期間，合共收取587萬元。警方稱，由於收取金額與涉案人聲稱的眾籌目標50萬元金額不符，懷疑他藉眾籌清洗黑錢。

警方經調查，昨以洗黑錢罪拘捕一名30歲本地男子，檢獲電話卡、銀行卡及銀行文件等，並凍結涉事戶口內約507萬元。被捕人被扣查，警方正調查他是否涉及欺詐罪等其他刑事罪行。鄧凱彤稱，入數戶口為數不少，仍在追查資金來源及去向；警方懷疑有人利用市民同情心，訛稱經濟出現困境騙取金錢。

警：被捕男子及家人持兩物業

鄧又稱，被捕男子及家人名下有兩個物業，估值超過1300萬，其中一個非自住用途。

教師曾遭官質疑人格障礙還押小欖

示威者於去年11月11日發起「黎明行動」號召堵路，小學男教師楊博文被指當日清晨慢駛私家車，被截查時以腳踢警員腹部一下，早前被裁定襲警罪成，同時遭裁判官質疑人格有潛在障礙，下令還押小欖精神病治療中心。楊其後獲高等法院批准保釋，早前被判囚9星期，但批准保釋等候上訴。