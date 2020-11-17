陳肇始：倘醫生走漏個案 醫委跟進 蔡堅批強制檢測「霸王硬上弓」

陳：不設硬指標 醫生專業判斷

陳肇始昨在港台《千禧年代》表示，政府已制定法律框架，但要待她發出指示才實行，政府本周會與醫生商討實際操作，而政府電腦系統已差不多準備好。被問會否給醫生指引，例如病人有多少病徵便要檢測，還是讓醫生判斷，陳肇始認為，「醫生絕對要因應他專業判斷，有責任作出決定」。她說，若定明硬指標，「寫住乜嘢乜嘢徵狀，唔係一個最理想嘅做法」，稱醫生除看徵狀外，也會問病人整體病歷，再整體判斷。

蔡批恐嚇 推框架無問業界

被問萬一醫生判斷病人不用驗，但最終確診，醫生是否需承擔責任，陳肇始稱要每宗個案個別看，「如果醫生在專業判斷出了問題，其實醫委會都有本身程序」。身兼醫委會委員的蔡堅在同一節目表示，陳肇始的說法有恐嚇意味，「漏咗症話醫委會調查，醫委會真係無咁得閒」。他亦稱，政府推出法律框架前無與業界商討，認為是「霸王硬上弓」。

籲做好醫療紀錄 免秋後算帳

蔡堅認為，政府應給予強制檢測的硬指標，以免日後醫患有爭拗。他說，現時一半私家醫生不是用電腦做病歷紀錄，呼籲業界做好醫療紀錄，以免日後被秋後算帳時可解釋。他透露，政府將於周五晚上與業界商討。

另外，本報昨報道授勳典禮上有高官及嘉賓除口罩拍照。陳肇始被問抗疫靠政府帶頭，這樣會釋出什麼信息，她稱據其理解，儀式全程所有人都戴口罩。被問拍照是否可除口罩，她說：「大家要盡量避免除口罩，尤其是當好多人的時候」，若要除口罩一定要小心。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台《在晴朗的一天》表示，不贊成除口罩拍照，「到底你想傳達咩信息畀市民？」他說，若政府舉辦的活動都不樹立榜樣，政府說服市民配合防疫措施的效用會打折扣。

自願檢測擴至凍房從業員

食環署昨宣布，因應近日在內地及其他地方的冷鏈食物包裝上驗出新冠病毒，故將特定群組自願檢測服務擴展至凍房從業員，有關的人毋須登記，檢測承辦商Prenetics會盡快聯絡所有持牌凍房負責人，明日開始為其員工安排檢測服務。

（疫情第三波）