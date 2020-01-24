理大研究：10月疫情始於尼泊爾印度輸入 涉酒吧院舍Staycation群組 料1/4個案機場走漏

最新資料顯示第三波9月完結

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊，曾發現第三波疫情源自菲律賓船員等，揭港府防疫漏洞。團隊自年初分析逾500個病毒基因排序，最新資料顯示第三波疫情9月底完結。

國寶之家涉新舊兩型病毒株

團隊抽樣分析18個自10月出現、遍佈全港各區的本地個案病毒樣本，發現16個、即89%屬GH型病毒株，其中一人來自國寶之家，另涉及China Secret群組、居青衣長宏邨的27歲泰裔主婦、梅窩Staycation群組的大埔主婦，以及入住中聯辦宿舍、曾於10月初到深圳的44歲豁免檢疫男，基因排序與尼泊爾及印度的輸入個案「極度相似」；而兩名國寶之家患者感染第三波流行的GR型病毒株，即該院宿舍不止一個傳染源由社區傳入。

團隊稱GH型病毒株雖帶有D614G基因突變，但與GR型相差22個基因位置，以病毒進化率推算，第三波疫情每個月有2.53個突變，相信GH型非在社區演變，換言之新一輪疫情與第三波一樣，均源自輸入個案。不過團隊暫未從輸入個案中找到與本地個案一模一樣的病毒株。

本港昨公布的確診全屬輸入個案，合共8宗涉菲律賓、巴基斯坦、美國及尼泊爾等。過去4周錄得輸入個案中，尼泊爾以24宗居首，其次是21宗來自印度；自年初起尼泊爾及印度分別有47宗及249宗輸入。此外，團隊統計由9月1日至10月31日合共有286宗輸入，最少73宗、即25.5%患者在家居或酒店檢疫期間確診，機組人員及其他返港者分別為16及57人。

促設指定酒店 專車接送

蕭傑恒的研究結果顯示，本港堵截輸入個案上仍有漏洞。他上周曾假扮親友到酒店探訪檢疫者，當時無職員查問，他亦可乘搭升降機抵達房間樓層，他不排除有探訪者將病毒帶出社區。

港府上周公布，衛生署明日起禁止探訪酒店的檢疫者。蕭傑恒認為港府仍需加強措施，建議當局安排旅遊巴士接送檢疫者，並設立指定檢疫酒店，於隔離期間第3及12日驗深喉唾液。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目批評，港府沒認真修補邊境漏洞，建議設立指定檢疫酒店，並安排人手巡查。

明報記者

（疫情第三波）