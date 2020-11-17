近萬場所參與 「安心出行」首日少人知 有市民不信政府嫌麻煩拒用

二維碼隱沒海報中 75人經過無人望

記者昨早到北角渣華道街市觀察，見街市一個開放及另一個已關閉的入口外，以及3樓熟食中心門外，均有張貼約A4紙大的二維碼圖，惟混在其他海報及告示中並不起眼。記者上午11時15分至30分觀察期間，約75人經開放入口進入，無人望過或使用手機掃描該二維碼，駐守街市入口的食環署職員稱，上午僅一年輕男子拿出手機掃描。位於街市熟食中心內粥品店的員工林女士亦表示，未見食客掃描二維碼，認為政府推出程式的原意好，但北角區多長者，需時教導。

北角粥店員工：區內多長者 需時教導

在深水埗北河街街市，昨午有為市民探熱的職員反向記者詢問二維碼使用方法。當職員得悉使用方法後，表示有市民以為掃描二維碼等於下載程式，一直未成功使用，認為若要市民自發在每個地點掃描，中老年人未必願意使用。

在康文署轄下的北河街體育館，門外二維碼張貼在告示板底部。進入體育館的市民錢先生起初稱希望試用「安心出行」，惟未能發現二維碼位置，當得悉二維碼用於記錄到訪處而非下載程式後，即認為太麻煩不欲使用；市民吳小姐表示對政府缺乏信任，擔心私隱，「對呢個政府無信任，佢推出什麼都不會用」。

康文署回覆表示會增貼二維碼並以較大的A3紙印製；食環署稱已在二維碼旁張貼宣傳海報，圖文並茂介紹使用方法。

資科辦：盼延伸至公共交通

對網上質疑程式取用市民手機權限，副政府資訊科技總監黃志光解釋屬一般程式操作，強調政府沒備存紀錄（見表）。他透露已有近萬個公、私營場所參與，當中3000個為私營銀行、食肆和商場等，冀合作伙伴試用後，日後增至不同地點展示不同二維碼，如商場分層各以不同二維碼予掃描紀錄，亦盼與交通工具營運商討論，尋求在巴士、小巴內展示二維碼的方法，並稱將與機管局合作，日後向來港者推介程式。而昨日完成檢疫的人，手機會收到提示建議下載「安心出行」。

被問會否參考新加坡，強制要求市民進出場所均掃描紀錄，黃稱該做法由中央系統記錄資料，而港人重私隱，有關做法未必適合香港。

明報記者

（疫情第三波）