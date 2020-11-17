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火警評定一級 前處長：「升燈」為增人手 傷亡非最主要考慮

【明報專訊】前晚消防處到場後，8分鐘已救熄油麻地唐樓一級火，惟傷亡慘重。消防處稱最初評定住宅火警為一級火，現場主管評估後轉為二級大量傷者事故，增派額外救護車及搜救專隊。至於當時是否低估及應提升火警級別（俗稱「升燈」），有前消防處長及前消防員表示，將火警級別升級，主要是為增派人手及資源救火，傷亡非最主要考慮因素，前晚很快將火救熄，故毋須「升燈」。

現場轉二級多傷事故 8分鐘救熄

消防處消防區長張廣源昨晨表示，前晚8時39分接報後3分鐘到場，現場主管到場後評估風險，因現場可能涉大量傷者，轉為二級大量傷者事故，增派額外救護車及派兩隊搜救專隊。消防到場後約8分鐘將火撲熄。他又稱，單位只有一個門口，故被困單位者選擇在窗口跳下逃生。被問到為何一級火造成如此嚴重傷亡，張說接報大廈單位發生火警，故最初評定為一級火。消防處回覆，事件中共派78名消防人員及83名救護人員，19輛消防車及27輛救護車，已派出足夠資源應付。

前消防員、金科消防顧問技術總監梁錦得表示，住宅火警會先列為一級火，若涉危險品倉庫、油站、醫院等，則列作二級火，倘火警有蔓延迹象、救火困難大、不少人仍待救，則可能升至三級，隨後按火勢嚴重程度再升至四或五級。

隔音棉「惹火」 加速火勢蔓延

梁錦得說是否將火警升級，視乎需否增派人手及資源救火，由現場指揮官決定，級別愈高，所涉人手及消防車愈多。他估計前晚火勢短時間內迅速蔓延，溫度升得快，令人受傷及難逃生，致傷亡嚴重。火警懷疑由蠟燭燒着隔音棉而起，梁稱隔音棉「好惹火」，料加速火勢蔓延。

前消防處長林振敏表示，將火警升級主要是為增派更多資源。林與梁錦得均認為前晚短時間內將火救熄，不需增派人手，故沒火警升級需要。

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