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港聞二

大廈3層缺防火門 屋署命令糾正

【明報專訊】油麻地廣東道562號唐樓一樓單位前晚起火，屋宇署昨派員到場視察後稱，大廈閣樓、2樓及3樓單位入口的防火門被移除，會向業主發出法定命令糾正違規之處，同時該署2018年9月曾向業主發出強制驗樓及強制驗窗通知，要求為大廈作訂明檢驗及修葺，但未獲遵從。屋宇署說昨午大廈業主代表稱會盡快安排跟進，署方會密切跟進。

署方：業主稱盡快跟進

《消防安全（建築物）條例》2007年實施，監管在1987年3月1日或之前建成共13,500幢綜合用途或住用建築物，必須安裝相關消防安全設備。涉事唐樓1951年落成，受條例監管，惟全幢並無任何消防設備。消防處及屋宇署自條例實施起巡查，至本年10月底已完成巡查9702幢，未包括起火唐樓。

消防處前晚接報火警地址為廣東道560號，昨更正起火單位為廣東道562號。翻查地契文件，廣東道560號及562號均於2005年由一家珠寶公司售予Starnet Resources Limited，交易文件由Cheng Shing Lung, Edwin以買家董事身分簽署，中英文名與監警會前委員鄭承隆相同。本報昨多次致電鄭承隆，截稿前未能聯絡上。

消防顧問：工程一闊三大 不少業主卻步

消防處沒回應涉事唐樓有否申請消防安全改善工程資助計劃。金科消防顧問技術總監梁錦得表示，舊樓安裝喉轆及火警鐘較易，但加裝水缸，舊樓結構未必能盛載，加消防泵則可能要提升整座大廈供電系統，「一闊三大」，工程複雜及費用高，令不少業主卻步。工程師學會消防分部發言人林振敏稱，住宅樓宇安裝喉轆及火警鐘、加裝出口指示並不難，主要是加裝水缸有困難，舊樓結構未必能盛載。

專家：單梯唐樓一門口難逃生

測量師學會建築政策小組主席何鉅業檢視涉事唐樓圖則後表示，該幢唐樓為單梯式大廈，只有一個門口，若通道被阻塞及天台有僭建物，若有火警幾乎無處可逃；而今次火勢未波及較高層，顯示肇事單位有可能存放雜物及易燃物品，且缺乏滅火設備，一旦火警，火勢在極短時間內加劇，住戶難逃生。梁錦得指出，單梯式唐樓逃生困難增加，且有單位涉經營無牌食肆，改變原本住宅用途，人數等變化都影響消防要求，單一逃生通道未必足以應付。

相關字詞﹕消防處

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