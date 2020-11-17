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港聞二

7死者最少來自3家庭 尼泊爾婦一夜失3至親

【明報專訊】油麻地廣東道一唐樓餐廳前晚發生大火，造成7名尼泊爾籍男女死亡，來自最少3個家庭，包括餐廳女東主、一名13歲女童及一名8歲男童。有尼泊爾籍婦一夜之間失去丈夫、胞弟及兒子。另有兩名食客關係未明（見表）。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，昨日接觸一名尼泊爾籍婦人，她與家人同住劏房，其8歲兒子（Ram Babel Ryan）、丈夫（Nepal Ram Babu）及胞弟（Kandel Youba Raj）在火災不幸身亡，事發時她獨留家中照顧另一兒子。鄭稱，婦人得悉家人離世後非常傷心，目前情緒較不穩定，已向其提供支援。

餐廳東主葬火海 丈夫亦傷

現場消稱指，火警中身亡的40歲Binita Tamang Shrestha為餐廳女東主，2015年與丈夫結婚，生前於facebook上載了不少與丈夫外遊的合照，丈夫亦於大火受傷，自此陰陽相隔。香港尼泊爾聯會會長Rana Ray表示，其中一個涉事家庭父親（Kandel Youba Raj）及13歲女兒（Kandel Kritica）去世，母親留醫伊利沙伯醫院深切治療部，年幼兒子由他人照顧。註冊社工熊百祥稱，油尖旺一帶有不少少數族裔聚居，由於言語不通，他和其他少數族裔社群領袖通宵於各間醫院及火警現場提供支援及協助翻譯。

正值排燈節 門外點燈驅黑暗

火警當日正值印度教傳統節日「排燈節」（Diwali）。翻查資料，「排燈節」於西曆10至11月，一般慶祝5天，象徵「正義戰勝邪惡」及「光明戰勝黑暗」。信徒會在節日祈求平安、快樂，並相信神明會帶來財富，故會於大門外排放油燈，寓意歡迎神明到訪，亦有人會燃點煙花。

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