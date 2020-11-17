7死火警餐廳無牌 少數裔：同類店多 政府：年內巡2500舊樓 議員：不切實際

死者包括兩童 7人仍危

醫管局表示，截至昨晚9時，仍有3男4女危殆，一女情况嚴重，一男一女情况穩定；另有一男經治療後已出院。據悉，危殆患者主要涉及燒傷、吸入濃煙及跌傷。

警方及消防人員昨日繼續在起火現場廣東道560及562號調查。特首林鄭月娥昨早8時許到現場了解，其間消防處長梁偉雄向她展示起火單位內部照片，她逗留約10分鐘後離開。昨早11時許，西九龍重案組4隊探員到伊利沙伯醫院深切治療部調查，兩名傷者親友隨後在警員陪同下進入病房探訪。昨日有市民到涉事唐樓外獻花，現場至昨夜仍未解封，部分少數族裔災民在社工協助下獲安排到同鄉家中暫住。

行政長官辦公室昨晚發稿表示，消防處及屋宇署將在本年底前完成巡查60年樓齡或以上約2500幢住用或商住的樓宇，會特別留意公用逃生途徑及樓宇有否消防隱患，並會盡快就違規事項執法。

消防處將主動聯絡地區少數族裔及團體，了解他們聚會場所例如進行宗教和文化活動的地點，巡查消防安全及教育消防知識。

林卓廷批盲追數字

鄭泳舜倡資助改進

民主黨立法會議員林卓廷稱，政府於一個半月內巡查2500幢大廈，即一日巡50多幢，目標不切實際，盲目追求數字，或影響巡查質素；火警涉無牌食肆，亦應聯同食環署巡查。民建聯立法會議員鄭泳舜認為，政府做法不夠全面，現時最大問題是即使巡查、發消防安全命令，不少業主仍無能力處理工程及負擔工程費，政府應加強對業主的支援及資助加碼等。

起火單位疑燒着隔音棉

香港尼泊爾商會主席Pun T. Prakash證實，涉事餐廳為Jire Khursani，意為「辣椒」，其facebook於2015年4月開設，簡介上顯示為喜瑪拉雅餐廳。據了解，當晚餐廳內共18人，包括12人來自3個家庭，當時為一名小孩慶祝生日，另有6人，包括餐廳男女東主及其他顧客（見另稿）。現時正值印度教的排燈節，餐廳門口地上點有蠟燭，懷疑蠟燭燒着餐廳隔音棉引致大火。

食環署證實，涉事餐廳並未持有該署發出的有效食物業牌照，該署去年4月接獲一宗投訴指出該處懷疑無牌經營食物業，並派員到場跟進調查，惟未發現無牌經營食物業，該署會採適當行動。

尼裔稱同鄉多辦小型會所 只招待親友會員

尼泊爾聯會主席Rana Ray表示，因地方不足、經濟困難，在港尼泊爾人多開辦小型會所，只招待親友或會員，不少大廈的低層單位正營運同類生意，政府應加強相關安全防災措施。

註冊社工熊百祥表示，有尼泊爾人向他透露，餐廳內安裝隔音棉是用作掩飾，避免其他住戶聽到食肆嘈雜聲。