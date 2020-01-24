稱「不可看着手足死」 「圍魏救趙」最前方撐傘陣 救理大控暴動未結案 女生「社工夢」擱起

曾參與「中大戰」 覺得「成功」

自嘲曾是「港豬」的多莉，讀大學時不關心政治，至反修例運動才被政治關心了。運動中，她自言並非「勇武」，不曾投擲汽油彈、不會攻擊警察，偶爾幫忙設路障「挖磚」、「砌磚陣」，沒走到最前線，沒想過會被捕。

「中大戰」中，多莉沒進校園，響應網上號召「四周開花」，在中大周邊幹道架設障礙物，務求警車不能駛近支援，「我覺得是成功的，警方最終沒攻入中大」。

當日多上班族 有人無裝備衝前

中大戰後，戰場轉往理大，多莉的朋友當時在校內，「知道他頂得好辛苦」，17日與18日晚，網上發起「圍魏救趙」，冀從四方八面開啟戰線分散警力，令被困理大的示威者有隙可逃，兩晚的行動，多莉都有參與，特別記得18日，「很多人，彌敦道人山人海，有上班族、西裝友，也有的全無裝備衝上最前」，為的是救出「手足」：「不可以看着他們死，我們未曾相見，但可能他是在活動中企你旁邊的人。」

被捕不懂反應

「臭格」收家人飯盒覺慚愧

多莉說，過往活動中，示威者向警方防線推進，警方偶然稍退，但18日晚，警方於佐敦的防線寸步不讓，「不停放催淚彈」，兼加水炮車、裝甲車「行孖咇」，示威者難寸進。多莉當時於裕華國貨附近，忽聽得背後有人高叫，扭頭見警方「速龍小隊」從地鐵站口衝出，多莉與人群逃進窄巷，前面的人群突然跌倒，釀「人踩人」，後面又有槍聲，壓在中間的多莉形容自己「像罐頭沙甸魚」，及後警員着他們逐個行出，多莉才知道自己被捕，「那一刻，呆了，不懂反應」。到達警局獲警員告知將控告她參與暴動︰「完全不懂反應，及至在『臭格』收到家人送來飯盒，才懂得哭，自覺對不起他們。」

理大戰後，示威活動稍緩，加上限聚令，縱有示威，出席人數大不如前，多莉仍偶爾參與示威，「在非常周邊的位置」，生怕違反保釋條件被立即監禁。生活復歸平靜，惟多莉看到示威者被控暴動罪成新聞也會崩潰嚎哭。

提親友落淚 計劃逐一告別

希望進修讀報社工系的她，亦因前景未明卻步，自言有心理準備入獄，但想到家人、朋友，還是哭了︰「始終有一段日子不能相見了……會好好計劃，和他們逐一說再見。」

明報記者

（反修例風暴）