8．31次宗暴動案 無片段證被告暴力行為

7人不認罪區院受審

6男1女被告依次為運輸工人陳佐豪（25歲）、商人金君卿（34歲）、學生劉宇軒（23歲）、學生郭美均（22歲）、學生許智銳（22歲）、裝修工人陳子揚（41歲）及鄒咏霖（25歲），他們否認去年8月31日在銅鑼灣記利佐治街1號一帶連同其他人參與暴動。陳佐豪另否認一項無牌管有無線電通訊器具罪。

控方指帶同裝備 絕非純粹在場

控方開案陳辭稱，當晚約8時15分，約300名示威者在希慎廣場外的軒尼詩道集結，有人向警方擲磚及汽油彈，事件已演變成暴動。警方其後發出多次警告，但至約9時仍有逾100名示威者集結在記利佐治街1號一帶，當中包括7名被告，有示威者向路障投擲汽油彈縱火。

及後警方推進，7名被告與多名示威者逃跑，在百德新街交界附近被捕，當時各人有頭盔、眼罩及護甲等裝備。控方指稱，各被告的出現絕非純粹在場，而是帶着裝備協助、教唆或鼓勵暴動者，以加強聲勢及集結人數，和給予支援，要求法庭根據拘捕地點與暴動現場接近、各人的衣著及裝備，以及逃避警方追捕的行為，推論各人參與暴動。法官姚勳智最後問主控：「有冇片段拍到被告作出暴力行為？」主控承認沒有。

聆訊今續。

【案件編號：DCCC9/20】

（反修例風暴）