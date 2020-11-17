車場2樓分高低層 周父不知3樓外「凌空」

死因研訊主任在庭上讀出負責管理尚德停車場公司的分區經理黃偉倫書面供辭。黃描述尚德停車場分A、B、C三座，肇事停車場A結構為3層高，以上下斜行車路連接，地下、1樓及2樓有高低層結構，3樓為一層。他稱僅2樓設行人路，並有1.2米高、闊20厘米的石墩。黃表示尚德停車場A共有35個閉路電視鏡頭，當中地下一個鏡頭C04損壞，不能拍攝。

黃偉倫稱於2013年入職，工作多年沒收到有人在停車場內玩「極限跳躍」或因而受傷的報告。他說停車場有購買商業綜合責任保險，保額2000萬元。

周梓樂父親周德明在庭上表示，約1999年搬到將軍澳富康花園，意外前從不知停車場2樓分高低層，亦不知2樓行人路對上、3樓外圍是「凌空」，但平日他會由富康花園天橋進入該停車場後，左轉經2樓高層行人路直通尚德廣場。至於停車場另一邊、2樓的行人路，周父稱印象中沒使用過，「可能搬來時八卦去行吓」。

警：11時10分進入 沒拘捕沒用武

另外，時任東九總區機動部隊指揮官、高級督察葉寶琪庭上作供，去年11月3日晚上，警方因應有人號召到舉辦警員婚宴的香港九龍東皇冠假日酒店示威而作出部署。晚上11時10分，包括葉在內的15名警員進入尚德停車場A，其間沒拘捕、沒使用武力或彈藥，至11時20分離去。

（反修例風暴）