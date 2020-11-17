周梓樂死因庭 父：曾囑「出去小心啲」 庭外籲提供資料 冀尋真相讓兒安息

周梓樂去年11月8日不治，其父親周德明昨作供完畢，在庭外主動見記者。周父表示梓樂離世一年多，「作為父母心好痛，到最後都要接受現實，無辦法」。他寄望死因研訊「找到真相，或盡量接近真相」，並呼籲當日身處尚德停車場或廣明苑的街坊，或當天通知急救員搶救梓樂的市民，可向死因庭或他本人（電話9660 4837）提供資料。他說現時未有心理準備受訪，只想提出呼籲，「為個仔盡少少力，希望佢安息」，言談間語帶哽咽。

周德明在庭上供稱，他與太太在1996年結婚，獨子梓樂翌年出生，一家三口從1999年起居於將軍澳居屋富康花園。他說，梓樂在2018年考入科技大學修讀計算機科學，事發時就讀二年級。他形容兒子自幼身體健康，性格正面，對朋友較活躍，雖然面對父母較沉默寡言，不過一家人關係不錯，會一齊外遊。

父WhatsApp提醒或有催淚彈

梓樂囑關窗 最後上線時間01：00

周父表示，兒子去年11月3日一直在家中，至晚上11時40分左右穿上黑衣短褲，揹起背包離家。他叮囑梓樂「咁夜仲出去？」、「你出去小心啲」，兒子沒有回答及交代去向便離家。周德明稱，當日有示威者堵路，「警察可能放催淚煙，新聞話警察可能打人，我唔知佢（周梓樂）去咗邊，咪叫佢小心啲」。

翌日凌晨零時許，周德明向兒子發WhatsApp信息，稱寓所附近可能有催淚彈，梓樂回覆提醒父親關窗後，最後的WhatsApp上線時間為凌晨1時正。其後周德明上牀睡覺，但於凌晨2時，梓樂的中學同學到寓所拍門，聲稱梓樂「好似中催淚彈之後跌落去」，他才知悉兒子墮樓受傷，送院後昏迷。

妻曾勸「搶救落去佢更辛苦」

周德明提到，有醫院職員把染有梓樂血漬的衣服交給他，他覺得「好多血、好不安」，遂將衣物丟棄；梓樂後來接受兩次開腦手術，以減低腦壓，但情况無改善。至11月8日早上6時許，他稱兒子病况危急，太太一度勸喻「再搶救落去，會令佢更辛苦」，眾人商量後，決定不再搶救，醫護人員宣告梓樂不治。

稱子有遊行 在家沒談社運

被問到周梓樂有否參與去年6月開始的反修例運動，周德明表示兒子參加過遊行，間中在警民衝突期間外出，但兩人從沒有談論社會事件，兒子亦沒有傾訴參與社運時遭遇不快、或者擔心人身安全受威脅。

另外庭上讀出兩份書面供辭，科大投球隊（netball）領隊徐婉靜稱周梓樂為校隊參加學界比賽，為人認真勤力。

科大英文科導師李婉儀則稱周梓樂品行及學業成績中上，樂於學習。聆訊今續。

【案件編號：CCDI932/19】

明報記者

（死因研訊首天）

（反修例風暴）

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