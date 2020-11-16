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2020年11月16日星期一
港聞二
報台大學增44％ 顧問：學生盼自由 料疫下赴台港生增 台方冀下年達3000人
月薪1萬決意留台 畢業港生：民主自由勝個人前途
港生留台工作增1.3倍 審批看學歷薪金水平
國安法下 兩日200查詢 升學機構：前所未見
工人工傷截肢 僱主收警告信續未賠 勞處：公司無證據下稱或屬自僱 負責人：交律師
譚惠珠倡就公職違誓立法
行山客攀纜車塔「打卡」 海洋公園：個半月服務兩受阻
七人車衝路障掀追截 警擎槍拘捕襲警青年
民間團體租管方案 倡劏房加租封頂5%
連臍帶嬰遭棄公廁
小巴牌價200萬見新低 3年跌逾半 限聚令客量減 車主貼錢供車
鐵路擴張疫情夾攻 司機：最差一日倒貼340元
的士牌價回升至疫前 過戶按年減兩成
林定國：批法官黃藍 如攻擊誠信 大律師會前主席稱不滿判決可表達 攻擊法官削司法信心
為妻子新書撰序 嘆二分黃藍傷互信
港商研發口罩換氣風扇 減侷促感
滅菌寶系列產生臭氧 自製「消毒櫃」
尊子漫畫
【Emily】疫情不明個案 葉劉話源自非法行為
【Emily】DQ泛民 田少話林鄭「擺中央上枱」
【Emily】張超雄怕坐監 鍾劍華號召幫手湊女
【Emily】國產新輕鐵 明610線751線啟用
【Emily】「不論黃藍」 CY話幫年輕人北上搵工
【Emily】媽媽返前線 阿B要訓練 警犬母子各有各忙
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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