為妻子新書撰序 嘆二分黃藍傷互信

袁淑明說自己曾被「unfriend」，只覺每人生來就有不同，過往即使想法不同，也可暢所欲言，但現時不同政見卻似敵對，「現時政見不同會提升至良知，不管是藍、黃、紅，你不是我的顏色、不是我的陣營，你就是有或無良知」。她說不論黃藍都見「圍爐取暖」，慨嘆香港最寶貴的理應是多元、包容。

兩夫婦可曾因意見分歧而爭拗？袁強調家庭不是法庭，只自覺是「師奶」、普通人，「不能當老公是犯人般審問，不止講對錯，一頭家要講感情」；林則笑言，「沒一個正常男人想得罪老婆，除非嫌命長」，說彼此價值觀相對接近。

否定攬炒 勿否定社會有問題

袁在書中明言，「攬炒」只是口號、發泄，不能解決問題；她受訪時則稱，攬炒反映社會有問題出現了、不應只因行為就否定有社會問題。林表示不同意以非法方式爭取訴求，稱年輕人或因滿腔熱誠，漠視對前途影響；他稱攬炒具破壞性，但認為既然示威者要以強烈方式表達絕望、憤恨，定是心中有很大情緒，「寧願什麼都沒有，也較現在要好」，他說心態背後反映社會存在問題，「鴕鳥政策是解決不到，要坦誠接受有問題」。