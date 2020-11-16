為妻子新書撰序 嘆二分黃藍傷互信

【明報專訊】消委會主席林定國妻子、律師袁淑明出版新書《來生再做香港人？》，林定國在書中序言寫道，對於香港近年的事，無法不感痛心。他受訪時慨嘆，過去一年多，最難受是看到人與人之間關係變得對立，「好像任何事情都要二元、兩極化、講顏色；認識朋友要看黃藍」；他自言有時也會猶豫應否聯絡友人，談政見也預料彼此意見未必相同，「社會怎樣也好，人與人的關係最重要，要有基本互信、尊重，即使彼此多不同意（對方）。感情破壞了，很難搞」。
袁淑明說自己曾被「unfriend」，只覺每人生來就有不同，過往即使想法不同，也可暢所欲言，但現時不同政見卻似敵對，「現時政見不同會提升至良知，不管是藍、黃、紅，你不是我的顏色、不是我的陣營，你就是有或無良知」。她說不論黃藍都見「圍爐取暖」，慨嘆香港最寶貴的理應是多元、包容。
兩夫婦可曾因意見分歧而爭拗？袁強調家庭不是法庭，只自覺是「師奶」、普通人，「不能當老公是犯人般審問，不止講對錯，一頭家要講感情」；林則笑言，「沒一個正常男人想得罪老婆，除非嫌命長」，說彼此價值觀相對接近。
否定攬炒 勿否定社會有問題
袁在書中明言，「攬炒」只是口號、發泄，不能解決問題；她受訪時則稱，攬炒反映社會有問題出現了、不應只因行為就否定有社會問題。林表示不同意以非法方式爭取訴求，稱年輕人或因滿腔熱誠，漠視對前途影響；他稱攬炒具破壞性，但認為既然示威者要以強烈方式表達絕望、憤恨，定是心中有很大情緒，「寧願什麼都沒有，也較現在要好」，他說心態背後反映社會存在問題，「鴕鳥政策是解決不到，要坦誠接受有問題」。