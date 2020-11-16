林定國：批法官黃藍 如攻擊誠信 大律師會前主席稱不滿判決可表達 攻擊法官削司法信心

明報記者 邱榕瀅

訪問緣於林定國妻子、同為律師的袁淑明出版新書，社會風風火火，袁淑明新書羅列多項香港數據，由旅行、飲食談到民主法治，作為「金主」支持妻子出書的林定國說，冀市民可從數據客觀基礎，令港人對香港情况有較全面、客觀認識（見另稿）。

「黃藍眼中法官都無誠信」形容大件事

近年法庭判案常受爭議，林定國3年前任大律師公會主席，已呼籲市民勿以政見批評法官，哪料情况持續，「阿媽是女人，原來要有人講」，他稱法治重要一環是市民要對法庭有信心，若認為法官判決不妥，大可表達，但若以「黃官」、「藍官」稱呼法官，卻是指法官因本身政治傾向判決，「這是攻擊法官誠信……你不是說他無能、差勁，是指這個人無誠信」。他憂慮若市民心中問號不斷擴大，必然削弱公眾對司法制度的尊重與信心，「黃藍（攻擊）加起來才大件事，原來香港法官在什麼立場（眼中）都好，都是沒有誠信」。

屢任暫委法官 稱法庭增透明「已很努力」

林定國不時出任暫委法官，他說法庭不斷想方法增加透明度，舉例不少爭議案件判辭都有摘要，以便市民理解；也公開投訴法官調查結果，不似過往只在年報交代，「因為（法庭）知道市民關心，司法機關已很努力」。對於法官投訴結果出爐後，建制派有人質疑屬「自己人查自己人」，林定國引述《基本法》強調司法獨立，即使要將法官免職，也是由法官組成審議庭，不可由他人代法官處理內部問題。

近年人們說「法治已死」，林定國卻說審慎樂觀，他回想讀大學的那些年，吃香的是商科、電子工程等科目，只因移民不會受限，不似法律系受地區局限，「當年無人讀法律的……讀法律在外國無用，整水喉都不看你有無讀法律」，他自嘲當年成績並不標青，今時今日大概考不上這「神科」，「當年整體信心危機、對法治擔心，較今時今日嚴重」。

稱國安法生效日短 籲耐心觀察

港區國安法生效後，各方對香港法治愈加憂慮，林定國則稱法例生效時間甚短，案件亦未經法庭審訊，建議港人要有耐心觀察，就法例多作理性討論，「任何法例有無效，《商品說明條例》修改後，可否杜絕所有不良銷售手法？也要十年八載檢討、改善」。至於國安法下不少港人選擇遠走他國，怎樣看這信心危機？林定國說每人有不同理由離開，但他強調要有「知情選擇」，冀各人作決定時也有客觀、理性基礎。

回歸曾研移民終留下 「港是獨一無二的家」

兩夫婦在畢業後亦曾考慮移民，袁淑明說「當時仲驚過現在」，他們憂慮回歸後香港法律與國內一套不同、至不少人認為法律「讀了也無用」，袁淑明不諱言「信心危機是有的」，但兩人冷靜後卻認為應接受挑戰，決定留下。林定國也憶述，那時曾成功申請移民，但最終放棄，面對《基本法》尚未草擬，八九民運剛發生不久，他們曾經徬徨迷惘，但最終留低，認為香港是獨一無二的家，生活愈久，感情愈加深厚，「起碼我想像不到現時會移民」。