的士牌價回升至疫前 過戶按年減兩成

市區的士牌價自2015年達到700萬元的歷史高峰後，近幾年持續下跌，至去年11月約520萬元。今年在疫情衝擊下，牌價曾於年初跌至470萬元以下，跌幅約10%。不過，綜合多間車行網上公布的牌價，截至本月初，市區的士牌價回升至500萬元水平。據運輸署資料，今年截至9月底，有1406宗的士過戶紀錄，較去年1810宗減少約22%，但單以9月計有228宗，卻是自去年4月後最多。

料內地通關早於機場 新界的士牌價看高一線

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，近日的士生意略有起色，同時因運輸署恢復考牌，司機數量亦稍增，但不少司機滯留內地，故仍有10%至15%的士未有司機租用。他估計，市區的士牌價回升，是由於有投資者認為牌價偏低而入市，但因目前的士生意主要靠內需，除非關口重開讓旅客入境，否則乘客量不會有太大反彈，牌價應在500萬元「拉鋸」。

新界的士牌價一向較市區的士低約80萬元。黃羽庭說，預料內地各關口開關恢復人流較機場快，故可直接到達各關口的新界的士，其牌價會被看高一線，甚至可追上市區的士牌價水平，情况如大嶼山的士因「車少客多」而令牌價高於市區的士。