鐵路擴張疫情夾攻 司機：最差一日倒貼340元

疫情爆發前，堅尼地城至旺角的紅van線約有20輛車營運，但駕駛該線10多年的惠先生透露，近期只有6至7輛小巴恆常提供服務，如乘客較多時會額外增加一輛走幾轉，生意大減令不少司機轉行。他說早前疫情最嚴重時，最差一日要倒貼340元，雖然車主已減租超過150元，近日乘客量逐漸回復，但生意仍只小賺，「乘客只有這麼多，失去了就不會回來」。他說因收入減少，令司機不足的問題更突顯，「如我沒有開工，就會少一輛車」。記者上周於平日下午時段觀察，先後兩輛小巴在20分鐘內合共不足15名乘客登車，前車載客約七成便開走。

另一由西環往荃灣的紅van線情况大致相同，自港鐵伸延至堅尼地城後，原本大約20輛小巴至今只剩6輛。司機鄺先生稱，車主因應疫情已減收車租逾150元，近期乘客雖開始回升，但最希望長者2元乘車優惠盡快擴展至紅van，以及開放更多範圍讓紅van進入。

業界促2元乘車優惠擴至紅van 放寬禁區

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，近年不少新落成屋邨位於小巴禁區內，冀政府可考慮放寬部分限制，或開設更多專線小巴路線供業界競投轉營，讓小巴生存下去。根據運輸署資料，截至今年9月底全港尚有1015輛紅色小巴，較去年底再多30輛轉為專線小巴，數量為過去4年新高。