小巴牌價200萬見新低 3年跌逾半 限聚令客量減 車主貼錢供車

明報記者 鄧俊豐

載客量2月起跌 按年少三成

疫情持續超過10個月，其間學校停課、不少僱主改讓員工在家工作，市面人流大減，直接衝擊小巴載客量。根據運輸署資料，自今年2月起，包括綠色及紅色小巴在內的公共小巴載客量已出現跌勢，8月乘客量3828萬人次，或每日平均約123.5萬人次，較去年8月下跌33%。

小巴過戶減兩成 4月疫情嚴峻僅6交投

本報檢視多間車行於網上公布的小巴牌價資料，現時小巴牌價約為200萬至210萬元，較2018年初約420萬元大跌超過50%。記者根據信安車行的資料追蹤疫情肆虐近一年來的小巴牌價變化，目前牌價與一年高位的300萬元相比，跌幅達33%。據運輸署向本報提供的資料，今年首9個月有167輛小巴過戶紀錄，較去年同期207輛減少兩成，其中4月及5月疫情較嚴峻時，分別只有個位數的6輛及8輛小巴過戶。

持650牌照 「小巴大王」帳面蝕近5億

已上市的進智公交於年報中表示，今年3月31日小巴牌價約228萬元，較去年同期跌72萬元或24%，公司帳面總值因此減少4752萬元；記者按此推算，該公司直接持有的小巴牌約66個。進智公交主席黃靈新稱，公司旗下小巴全用於營運，牌價下跌對公司無影響。運輸署資料則顯示，「小巴大王」馬亞木家族持有的人人汽車有限公司持有約650個小巴牌，按上述數據推算，該公司同期或錄得近4.7億元帳面減值。

商會：不少會員「頂唔順」 無奈斷供被拖車

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，疫情爆發後小巴生意大減，直接影響牌價。據他了解不少會員在最高位時以600萬至700萬入牌，現時「頂唔順」無法供車，無奈斷供被拖車。

公共小型巴士總商會主席凌志強稱，現時小巴經營環境艱難，小巴牌交投淡靜，近乎無人買賣。他舉例，以往用500萬元購入小巴牌，月供約2萬元，車主每月或可收取約3萬元車租，但現時車租大減，每月要貼錢供車。他透露，有銀行與車主商討「還息不還本」，否則將車拖走都可能找不到買家。

凌志強認為，小巴載客量減，除了因疫情令巴士乘客減少而讓人覺得巴士更寬敞、吸走小巴乘客外，亦由於仍不時出現無源頭感染個案，限聚令無法放寬，晚上舉行的大型宴會及聚會取消，即使學校復課令學生乘客重現，亦無法改善晚上的小巴載客量。