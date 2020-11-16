民間團體租管方案 倡劏房加租封頂5%

【明報專訊】多個劏房關注團體組成的全港劏房居民大聯盟昨公布民間租務管制方案，建議按「應課差餉租值」訂立起始租金，租金調整幅度按通脹等指標調整，每年加幅上限為5%；並建議立法規管業主濫收水電費等。大聯盟促港府盡快落實租務管制，保障市民住屋權益，令基層租務市場健康發展。
大聯盟於8月及10月舉行兩場會議，收集各區逾100名劏房居民意見，訂出八大訴求，包括規管對象應涵蓋所有居住於不適切房屋的租戶，包括天台屋、劏房、牀位、板間房、工廈劏房及寮屋等。大聯盟其他訴求包括訂立起始租金、租金調整幅度、每年加租上限、落實標準租約、租戶應享優先續租權、立法規管業主濫收水電費，設立部門執行各項租務管制措施等。
劏房戶：曾一年加租44% 業主擅爆鎖
昨有多名劏房居民出席記者會，有深水埗劏房戶表示曾一年內遭兩度加租，累積加幅達44%；又遭業主擅自「爆鎖」入屋，將個人財物搬出屋外，令他無家可歸，只能暫住無家者宿舍。
全港關注劏房平台召集人鄧寶山表示，劏房租務管制研究工作小組工作進度緩慢，小組成員亦未有基層租戶代表，質疑是否能掌握基層市民住屋困境，期望小組聽取民意，促請港府盡快落實租管，令市民租住權得到保障，租金回復合理水平。
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