民間團體租管方案 倡劏房加租封頂5%

大聯盟於8月及10月舉行兩場會議，收集各區逾100名劏房居民意見，訂出八大訴求，包括規管對象應涵蓋所有居住於不適切房屋的租戶，包括天台屋、劏房、牀位、板間房、工廈劏房及寮屋等。大聯盟其他訴求包括訂立起始租金、租金調整幅度、每年加租上限、落實標準租約、租戶應享優先續租權、立法規管業主濫收水電費，設立部門執行各項租務管制措施等。

劏房戶：曾一年加租44% 業主擅爆鎖

昨有多名劏房居民出席記者會，有深水埗劏房戶表示曾一年內遭兩度加租，累積加幅達44%；又遭業主擅自「爆鎖」入屋，將個人財物搬出屋外，令他無家可歸，只能暫住無家者宿舍。

全港關注劏房平台召集人鄧寶山表示，劏房租務管制研究工作小組工作進度緩慢，小組成員亦未有基層租戶代表，質疑是否能掌握基層市民住屋困境，期望小組聽取民意，促請港府盡快落實租管，令市民租住權得到保障，租金回復合理水平。