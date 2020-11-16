七人車衝路障掀追截 警擎槍拘捕襲警青年

共拘6人 部分有黑幫背景

被捕5男1女年齡18至31歲，他們分別涉嫌瘋狂駕駛、襲警及抗拒警務人員被捕。據了解部分人有黑社會新義安背景。警方新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員上周五凌晨起，於各區設置偵速路障及截查懷疑非法改裝車輛。至上周六凌晨4時許，一輛白色七人車駛經青葵公路近長青隧道的警方路障，未有按警方指示停車，並高速駛離現場，警員隨即通知增援及驅車追截。

七人車逃至屯門欣寶路時一度停下，惟司機及4乘客並無下車，一名追至男警下車以伸縮警棍打破七人車車窗，但車輛突然倒車，該名男警走避不及手部受傷。其後七人車逃至紫田村掉頭時，撞到一輛停泊路邊的私家車，無法繼續行駛。

七人車上一名男司機及3名男乘客下車逃走，警員上前追截，其間被一名22歲梁姓本地男乘客以手提包襲擊，警員遂拔槍戒備，其後制服該名男子，他涉嫌瘋狂駕駛及襲警被捕；車上另有一名18歲梁姓女乘客拒絕與警員合作，涉嫌抗拒警務人員被捕。警方事後四出搜捕，於屯門區截獲其餘3名在逃男子。行動中受傷男警清醒被送往屯門醫院治理。

反賽車拘30人 票控87人超速

另外，新界南總區於行動中共拘捕30人，涉嫌酒後駕駛、非法改裝、欠罰款等罪，另有87名司機涉超速駕駛遭票控；5輛私家車及一輛電單車涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》被扣查。警方亦透過偵速雷達偵測到42輛車超速，10名私家車司機遭發出缺點車輛報告，警方稍後向涉案司機發出傳票。