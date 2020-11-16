行山客攀纜車塔「打卡」 海洋公園：個半月服務兩受阻

根據網上圖片，有行山者走到纜塔範圍並攀爬纜車塔，另一同行者則拍照，多架纜車則在該人頭頂上的纜塔繼續行駛。該網民批評，並非所有地方都可「森度遊」，有關行為只會加重纜車部職員工作負擔，並引述纜車部職員稱，若有行山者爬上纜塔後，職員需暫停纜車服務作安全檢查，確保索道及纜車結構沒問題才能重新載客。

海洋公園回覆查詢稱，經查證後圖片中的行山者並非公園舉辦「秘行南朗山」導賞活動的參加者，相信是一般公眾，但園方證實自10月至今，公園纜車兩度因有公衆人士過於接近園外纜塔範圍，令服務受阻。

園方增告示牌圍網

海洋公園稱，園方已在纜車救援徑入口處、通往纜塔的小徑，以及所有纜塔安裝告示牌，提醒公眾切勿干擾纜車系統設備，並遠離纜車系統塔台、地基、電器設施及管道；園方亦於個別纜塔加裝圍網以防公眾攀爬，並增加閉路電視及加強人手監察，若公眾進入或太接近纜塔範圍會勸止，必要時會暫停纜車服務。園方呼籲行山者遵守安全告示。