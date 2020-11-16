譚惠珠倡就公職違誓立法

被問區議員影響 稱選舉主任有權看

基本法第104條所指的「公職人員」，目前不包括區議員。譚惠珠昨出席無綫《講清講楚》，被問區議員會否受《決定》影響，她稱區議員資格受《港區國安法》影響，「其他的則不受影響，但區議員參選時，選舉主任並非完全無權看此事」，目前需要系統式解決問題，不能像以往一般「遇到一個問題，解決一個問題」，港府應研究讓更高級官員處理違誓等問題。

大律師公會早前發聲明稱4名議員被DQ有違法治的公平及程序公義原則。譚惠珠在節目後見記者稱不認同說法，反指本港官員被美國制裁，才是沒有程序公義。

譚耀宗昨出席商台《政好星期天》稱，人大常委會並非胡亂做決定，通常真有其必要，稱很多時是港府無法解決問題，便提請人大幫助解決。他強調，人大有權和依法處理，「權係一定有，不過亦都唔係話隨便去用」。他建議港府早日就基本法第104條有關宣誓及效忠的部分制訂法例，令法例更清晰，市民有法可依，政府亦可依法執行。至於民主派總辭會否影響他們日後參選，譚耀宗在節目後見記者強調行為屬「鬧辭」，予人挑戰中央的感覺，但目前距離選舉尚有一段日子，「到時再說」。

胡志偉：日後縱參選 只為抗議

民主派會議召集人胡志偉昨出席港台《城市論壇》表示，人大常委會無視基本法DQ 4名民主派議員。至於日後會否再參選立法會，他稱民主陣營需先商討選舉意義，即使參選也只是讓港人透過選舉抗議政府。

政務司長張建宗昨於網誌稱，質疑《決定》無法律根據屬謬誤言論，又批評辭職的議員「放棄其在立法會監察政府的職能及發聲的機會，實屬不智及不負責任的做法」，政府會一如既往與立法會衷誠合作。