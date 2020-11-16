工人工傷截肢 僱主收警告信續未賠 勞處：公司無證據下稱或屬自僱 負責人：交律師

明報記者 梁銘康

勞工處發言人回覆本報稱已得悉事件，並說僱主在未有任何證據下，向勞工處聲稱俊叔可能為自僱人士，處方已兩度向僱主發警告信，要求盡快清付拖欠的工傷病假錢，並會繼續向事主提供協助。

兩周13手術 仍須動刀用「屎袋」

8月24日下午2時許，63歲祥利運輸跟車搬運工人俊叔在觀塘工業中心4期停車場工作期間，懷疑因同事倒車時未有為意他在車後死角位置，遭仍未收起的尾板「劏肚」，肚皮位置有一個20厘米乘20厘米傷口，傷及大腸、小腸等器官。俊叔女兒Emily（化名）當晚獲悉後趕到伊利沙伯醫院，深切治療部醫生形容其父「有機會捱唔過呢48小時」。最後俊叔捱過關鍵時刻，但其後兩周共接受了13次手術，由於血液不能流到左腳，最後要截肢。現時阿俊在療養醫院留醫，仍需等待做更多手術，將消化系統重新連接肛門，手術前需繼續使用「屎袋」盛載排泄物，亦要長期服藥紓緩「幻肢」症狀。

出事前剛勸退休 女放下工作照顧

Emily父母離異多年，往日父女一年只見面一兩次，意外前兩天Emily更曾勸父退休，詎料兩日後飛來橫禍。因疫情關係，意外至今Emily僅與父親見面一次，只能每天通電話，相當掛心。本來從事美容業的她放下工作，每天風雨不改送飯到醫院，與無業的胞兄以積蓄過活。一家人迎來巨變，Emily曾寢食難安，3日間瘦了6公斤，又從姑姊打聽到截肢後父親情緒低落，每晚都在病房痛哭，幸現時父親情緒已有改善。

「長散工」做逾10年 現靠積蓄過活

Emily透露父親為公司工作10多年，一直以「長散工」身分當日薪工，每日工資最少800元、一周工作6日，「所有生財工具都係佢哋提供，我爸爸都係聽指示做嘢」。工業傷亡權益會幹事余嘉浩表示，坊間有不少「假自僱」營運模式，而實際上自僱與否，而根據多項條件定斷，例如生財工具是否由公司提供、是否按日薪出糧、工作時間是否自訂等。

工權會：勞處無牙虎 檢控平均罰3萬

Emily稱事發後不久仍能與祥利運輸負責人溝通，對方一度答允按《僱員補償條例》每月發放「工傷病假錢」（相等於五分之四月薪，為期最多24個月），但其後以「保險公司唔畀」、「（案件）仲研究緊」、「（女兒）無資格介入」為由推搪，至今仍未發放任何補償。

余嘉浩稱，曾有僱主未有理會勞工處調查結果，「搲爛塊面」拒絕賠償，余形容勞工處為「無牙老虎」，因為「最後勞工處都係同啲工友講『你哋去打官司啦』」。余說，若勞工處檢控僱主，根據多數案例，法庭平均只會判處2萬至3萬元罰款，不排除會有僱主抱僥倖心態，面對有可能要向工傷僱員支薪10多萬元，寧願以小博大，拖延甚至拒絕承認工傷，認為法例阻嚇不大。