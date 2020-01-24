國安法下 兩日200查詢 升學機構：前所未見

「港政治收緊如大陸」 盼侄留美發展

梁氏夫婦昨參加在旺角一酒店舉行的美國升學展覽，兒子就讀本港的國際學校。梁先生表示，美國的治安、就業率不算好，但稱兒子希望到外國讀書，因外國的發展機會較多。梁先生憂慮兒子留港會參與政治，認為「專心讀書、發展事業，好過搞政治」。他說，大約預留200萬供兒子升學，也稱兒子離港後，很可能會留在外國生活。

同場的李小姐表示，就讀中五級的侄兒今年9月赴美交流，為在美升讀大學做準備。李小姐盼侄兒留美發展，認為「香港政治收緊得很厲害，好似去到大陸一般」，擔心他日後要在政治上「跪低」才能在港謀生。主辦活動的麗斯美國留學中心總監鄔慧潔認為，本港去年的社會事件刺激海外升學的查詢，至本年4、5月受疫情影響回落，但近月數量又開始回升。她稱11月本屬淡季，但昨舉行的升學講座報名人數爆滿，需要加場。

加國修移民政策 料搶英澳升學生

天達海外升學中心董事及升學顧問部主管李婉怡稱，《港區國安法》立法後，公司接獲的海外升學查詢明顯增加，今年7月公司曾參加升學展，短短兩日接獲逾200宗升學查詢。她認為本港社會因素加上外國修訂移民政策，均吸引家長考慮子女海外升學。她又說，以往學生在外國畢業後大多回港，現時家長「10個有8個」一併查詢在外地工作移民事宜，認為多了人為此鋪路。

最近加拿大宣布多項便利港人移居當地的政策，李婉怡說當日消息一出，她與同事在公司尚未「坐定」細讀政策內容，即有家長來電查詢，有家長更向她稱自己收看加國電視台新聞，跟貼當地修改移民政策的消息，她相信將有部分家長「轉軚」，安排原本赴英、澳等國升學的子女，改到加拿大，以便日後留在當地工作，以至移民。