月薪1萬決意留台 畢業港生：民主自由勝個人前途

去年在台中逢甲大學資訊工程學系畢業的港人莫先生，透過「僑外生工作評點配額制」獲准留台工作，現於當地一間科技公司任職，月入3萬多元新台幣（約1萬港元）。莫先生說，在台就學時未肯定畢業後路向，經歷去年反修例事件，他認為本港出現警暴問題、警權過大，「有辦法攞（台灣定居證）都是另一條路」，故決定去年在當地公司完成實習後，轉為全職工作。

扣除生活開支 仍有餘錢儲蓄

現時他在台灣掙取的薪金遜於本港類似職位，莫稱相信自己返港同樣能成功求職，惟與個人前途相比，他更重視民主、自由等價值，故最終沒按家人意願回港，決定在台生活。他說，台灣薪金雖不及本港，但扣除在當地生活的基本開支，自己仍有餘錢儲蓄，形容在台生活寬裕，生活節奏亦不如本港急促。

香港普遍學生英語能力不錯，港人赴台工作會否有優勢？莫認為要視乎公司性質，他說跨國企業以及需接觸外國客戶的台灣公司，較着重求職者英語能力，部分更要求應徵者在國際英語水平測試考獲一定成績，當地其他公司因日常主要以中文溝通，未必如香港企業般重視英語。

台升學機構憂非專科港生競爭力

海華服務基金赴台升學諮詢委員王達才說，近來多了學生考慮赴台後的生活，他們嚮往到一個「心目中自由、民主、不專制的地方」生活。他說，台灣大學生人數眾多，除非在醫科、建築、土木工程等專業課程畢業，否則他對畢業港生在台能否順利發展有保留。