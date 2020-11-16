報台大學增44％ 顧問：學生盼自由 料疫下赴台港生增 台方冀下年達3000人

「台防控不錯 僅延遲開學」

疫情持續近一年，台灣至今錄得約600宗確診個案。台北經濟文化辦事處教育參事馬湘萍稱，港人熱門升學地歐美等國疫情較嚴重，當地學生要轉為網上學習，惟「台灣疫情防控做得很不錯，受到很多國家肯定」，台灣院校疫下僅延遲開學，之後正常上課，當局又於年中起陸續讓海外學生回台就學。她認為有鑑疫情，港生或認為赴台安全，相信有學生亦因此更改升學地點。

處方早前公布，今年逾2700名香港新生辦理入台證赴台升學。疫情預料明年仍會持續，馬湘萍相信疫下選擇台灣升學的人數比例會愈來愈高，冀明年赴台香港新生人數達3000人。

提供赴台升學輔導的海華服務基金赴台升學諮詢委員王達才則認為，社會因素是報讀宗數急升的明顯原因之一。他說，本港學生或認為赴台讀書較自由，家長亦希望子女到社會環境較寧靜的地方就學，而台港文化相近，且當地大學學費較低，估計以上原因令港生報讀申請宗數上升。

台積電加持 工程系受歡迎

相比台港兩地大學課程，馬湘萍認為，本港學科較集中於商業、金融等領域，台灣選擇則較多元，「只要你想得出來的科系，學生一定找得到學校報考就讀」，譬如台灣院校設森林相關學系，本港則未開辦類似課程。她又提到，工程是近年受赴台港生歡迎的課程之一，而台灣有台積電、聯電等世界級企業配合大學工程學科，包括向院校捐贈設備、向學生提供實習機會等。

台灣近年放寬港生畢業後留台的規定，包括准延長居留至最長1年。海華服務基金副秘書長陳美春說，港人本身對台灣好感度高，倘學生在台畢業後找到好的工作機會，或選擇留台生活，而相關人數近年逐漸增加（見另稿）。她又說，港人留在當地主要從事醫療、建築、工程、商業等行業。根據台灣移民署規定，在台畢業的港生於當地工作滿5年，且符合薪金要求，就能申請定居台灣。

學友社：醫療學科回港執業難

學友社學生輔導顧問吳寶城提醒學生，本港受專業團體監管、需要考取執照的職業，均要求外地畢業生通過本港考試才能在港執業，例如醫生、護士等，參考過往數據，醫療相關學科成功回港執業的人數低，學生要有心理準備未必能從事相關工作。台灣大學數量眾多，提供大量課程選擇，吳寶城說當地部分大學收生有困難，部分學系資源或較少，建議學生參考院校或學系在台灣的排名、僱主認可等調查，宜選排名較高的學科。

明報記者 黃焯謙

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