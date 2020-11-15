11古樹受影響 錦田「樹屋」剩四成樹葉

根據發展局提供的古樹編號，受蟲害影響的11棵古樹，有3棵位於元朗，其中一棵（LCSD YL/6）是錦田樹屋。蘇國賢表示，樹屋本身已受俗稱「樹癌」的褐根病影響，樹冠密度只有正常80%，遭朱紅毛斑蛾幼蟲啃食後葉子更稀疏，只剩約四成左右，該樹西面與西南面部分大部分枝條變得光禿。他指該樹本身已感染褐根病，體質已較弱，樹冠再遭啃食，如內外夾擊，雪上加霜。

兼患褐根病 內外夾擊

其他受影響的8棵古樹，均位於北區公園內。本報記者日前隨長春社到公園檢視受影響古樹，發現編號LCSD N/31的古樹情况較差。蘇國賢說，該棵古樹本身亦感染褐根病，加上蟲害，樹冠密度只及正常約七成。

除了古樹，亦有個別未被列入《古樹名木冊》的榕樹受影響，包括元朗大樹下天后古廟旁的細葉榕，以及林村許願樹等，現時樹冠密度分別為正常的70%及30%。

發展局發言人表示，受蟲害的榕樹外觀變差，但對整體健康和結構狀况沒有構成嚴重影響，故毋須移除；又指受蟲害影響的榕樹集中北區、屯門及元朗，11棵受影響的古樹名木有4棵於今年7月發現朱紅毛斑蛾蟲害，新樹葉於10月中重新生長，餘下7棵今年10月中才發現幼蟲，部門正監察其健康狀况。

發言人又指，朱紅毛斑蛾與榕樹在自然食物鏈中有密切的關係，其幼蟲及成蟲亦是其他動物的宿主及獵物，屬自然生態系統的一部分。樹木管理部門會繼續監察樹木的健康和幼蟲出現及擴散的範圍，在有需要時配合其他防治及護養措施，緩減蟲害爆發風險。

（城市保育）