榕樹蟲害遍新界 入冬未退不尋常 專家料氣候變暖有關 憂風季易吹塌

長春社稱，目前《古樹名木冊》有460古樹，當中榕樹佔約一半，不少位於市區，長春社至今接獲蟲害報告的地點分佈於新界西、西北、北區及大埔等（見圖），擔心會擴散到市區，波及大量古樹。

上水花園數十榕樹近全禿

長春社保育經理許淑君表示，去年接獲市民報告指天水圍天瑞邨有多棵榕樹出現大量朱紅毛斑蛾幼蟲，樹冠被啃食至光禿。文獻顯示，朱紅毛斑蛾在本地一直存在，但數量不多，未有造成廣泛破壞。該種昆蟲的幼蟲只啃食榕樹科的樹葉，每年出現一至兩次，成熟後會結繭越冬，翌年羽化成蟲，其間榕樹會有足夠時間重新生長樹葉（見表）。

不過，今年朱紅毛斑蛾有大爆發迹象，不但出現時間長，受影響地區亦不斷擴大。長春社接獲市民報告，新界多區如天水圍、元朗、錦田、屯門、上水、大埔已成為重災區，踏入11月仍有大量幼蟲出沒不尋常。本報記者日前到多區觀察，發現不少榕樹只剩枝條，不見樹葉，當中上水花園第一號至少有50棵細葉榕幾被食至全禿。

蘇國賢估計，榕樹蟲害突然大爆發或與全球變暖有關，他引述內地文獻指，朱紅毛斑蛾的幼蟲在5℃或以下環境持續多日才有機會死亡，本港冬天近年氣溫不斷上升，憂幼蟲「年終無休」，「一代接一代啃食樹葉，好似一個人不斷被放血，無喘息機會，身體要不斷動用儲備去自救，健康自然會不斷變差」。不過他認為暫難評估受影響樹木在短期內健康會否迅速變差，惟強調必須把握今年冬天治蟲，若錯過這個黃金機會，擔心蟲害蔓延至各區，摧毀市區大量珍貴的古樹。

長春社促把握冬天治蟲 政府稱正監察

退休樹藝師及園藝從業員袁達成指，政府已錯過夏季的治蟲機會，現時幼蟲已結蛹並藏在泥土表層中，若不及時除蟲，樹木會不斷被啃食，令健康轉差，風季來臨較易被吹至倒塌，危害公眾安全。他促請樹木辦盡快採取防控措施，除了針對性用藥滅蟲外，亦要清除落葉雜草，減少預蛹期幼蟲或蛹在樹根聚集。另外，他指受蟲害的榕樹並非枯死，不要未經詳細檢查便修剪疑似乾枝，並且須加強管理，適當施肥，以免樹木儲備薄弱，難以自我修復。

發展局發言人表示，樹木管理部門發現幼蟲時會密切監察，部分榕樹樹冠在受蟲害後會逐漸好轉，毋須除蟲，惟部門如發現幼蟲大量出現，或曾受蟲害的樹木再受幼蟲啃食時，為盡量減少對樹木及自然生態的影響，部門會以肥皂水噴灑受影響的樹冠來減低幼蟲數量，至於樹幹上發現的幼蟲則會施用適量的殺蟲劑。

（城市保育）