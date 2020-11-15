駐英大使斥英「無端指摘」 港府：壓制人權說法失實

斥鬧辭「政治攬炒」不會得逞

英國外相藍韜文早前連續兩日就4名香港議員被取消資格發聲。劉曉明前日與巴頓會面時，斥責英方對全國人大常委會的決定「無端指摘」，對此表達強烈不滿和堅決反對。劉點名郭榮鏗等個別立法會議員違背誓言，拒絕承認國家對香港行使主權等，DQ做法是完全正當，更斥其餘15名反對派議員「鬧辭」是「赤裸裸的『政治攬炒』」，圖謀絕不會得逞。

劉曉明又斥責，英方借《中英聯合聲明》指摘中方未履行國際義務，是「顛倒黑白、混淆是非」，又稱英國在香港回歸後已無主權、治權和監督權。

港府：重用詆譭國安法伎倆

政府昨日發稿，對多國的行政和機構組織的指摘表示堅決反對。政府發言人斥責這些國家或政府「粗暴可恥地」干預內政，有違國際關係基本準則，指出英美都有效忠國家的誓言，稱外國政客持雙重標準，重用詆譭港區國安法時的伎倆。

發言人續稱，部分人批評人大的「決定」壓制人權、自由，削弱民主或立法會對行政機關的權力制衡，皆是偏離事實，譴責相關說法。

政府另外出稿回應香港律師會早前表達的關注，稱人大的決定為擁護《基本法》和效忠特區的要求的法律後果定下明確規則，有利準確實踐一國兩制。

鄭若驊：特殊憲制秩序問題

另外，律政司長鄭若驊昨於網誌重申人大的決定有穩固法律基礎，稱是因押後選舉而出現特殊情况，而港府未有對人大常委會就基本法第104條的解釋作本地立法，出現特殊憲制秩序問題，故提請人大常委會決定。