未定覆核DQ否 郭家麒：非常困難 陳弘毅：可質疑政府行政行為 間接挑戰選舉主任決定

人大的決定指出，立法會議員因宣揚港獨主張、尋求外國或境外勢力干預香港特區事務等4項行為，不符合擁護《基本法》和效忠特區的法定要求和條件，一經「依法認定」會喪失資格；決定適用於參選第7屆立法會選舉被DQ的第6屆立法會議員。

公民黨被指因要求美國制裁香港而被DQ，郭家麒昨在商台《政經星期六》說，公民黨成員曾在美國向美方表示不要輕易制裁香港，但當時無向外透露。被問會否就人大決定提出司法覆核，他說正與律師團隊商討，形容以個人身分提覆核猶如「血肉長城」。

梁繼昌稱與律師商量中

同被DQ的梁繼昌回覆查詢時稱正與律師團隊商量中；公民黨楊岳橋稱不回覆；原法律界議員郭榮鏗未有回覆。

究竟4人能否循推翻選舉主任決定而取回議席？陳弘毅接受查詢時稱「可以」，但質疑選舉主任決定通常是透過選舉呈請，現時選舉未發生，故不可以直接質疑，惟可以間接質疑。他解釋，現時是政府宣布4人失去議員資格，政府作出宣布的法理依據有兩個：選舉主任的裁決和人大決定，「僅人大決定不足以支持DQ」，如果選舉主任決定是錯，就可以挑戰行政決定。他強調人大決定等同法律，但提出司法覆核不需要質疑背後法律。

基本法委員會委員梁美芬亦稱，可透過司法覆核推翻選舉主任的決定，從而推翻政府的宣布，但她強調不是本港法院推翻人大決定，因為人大在決定中無點名DQ；倘選舉主任的決定被推翻，會出現尷尬局面，她認為推翻機會不高。

陳：總辭沒違人大決定4標準

另外，陳弘毅指今次人大並非賦予政府額外權力去DQ議員，決定只適用於延任議員資格問題，不適用於正常任期；而人大在決定中提到不符擁護基本法、效忠特區的4個標準，可以用於選舉主任日後決定立法會議員和區議員的參選資格。被問到民主派議員「總辭」，日後參選會否被DQ，陳認為總辭不是明顯地觸犯人大決定的4個標準。