為熱線來電者分憂18載 榮休教授獲「人道年獎」

朋友失明欲自殺終勸服 盼助更多受困者

胡志城被稱為「香港眼科視光學之父」，早年在理大前身理工學院創辦診斷科學系，多年來專門研究低視能復康，他說低視能者基本上不可完全恢復視力，只能盡力延慢惡化，更感嘆「很多心靈創傷是眼睛看不見的」。約20年前，他有一名麻醉科醫生朋友因糖尿病失去視力，一度欲服藥自殺，他費盡唇舌，終勸服對方放棄尋死，事後他希望幫助更多有情緒困擾的人。

自2002年起，他在公餘時到撒瑪利亞會做熱線義工，以同理心和耐性傾聽，不會批判。他記得有一名賭徒來電稱欠下巨債，又偷了老闆夾萬的數萬元，欲一死了之，他勸解了一個多小時，翌日在報章上讀到對方死訊，當中提到死者老闆形容對方是個好員工。他深感可惜，覺得若能早些接觸對方，結果或許會不一樣。

回應「理大圍堵」一周年

「我種的樹被人斬了，仍可以再種一棵」

近年胡志誠聽過不少大學生來電感嘆前路茫茫，他更自覺一直在大學工作，熱線義工經歷擴闊他眼界，有助他從事科研、教學及推動基層醫療工作。即將迎來理大被警察圍堵的一周年，在很多人眼中是一個傷感的日子，他則平靜面對，並說「我種的樹被人斬了，之後仍可以再種一棵」，記者問他此話何意時，紅十字會職員急急護送他離場。

香港紅十字會與香港電台合辦的「香港人道年獎」昨舉行頒獎禮，同場其他得獎者包括有成立關愛之家幫助女童的修女何桂萍、走訪戰地作人道救援的骨科醫生唐頴思、協助成立「無言老師」遺體捐贈計劃的伍桂麟、幫助弱勢兒童發揮潛能的兒科醫生葉柏強、幫助少數族裔婦女的馬夏邐；為戒毒者設立WeCycle單車導賞團的社工張栢淳則獲頒「人道新力量獎」。