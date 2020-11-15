女子街遇債主遭禁錮竹館 14男女被捕

【明報專訊】一名中年女子因欠債，前晚被債主帶到油麻地寧波街一麻將館的員工休息室非法禁錮及毆打，女子通知男友暗中報警。警方到場拘捕14名男女，大部分屬黑幫「和勝和」前坐館「上海仔」郭永鴻頭馬「阿祖」的門生。
前晚10時許，該名48歲彭姓女子在寧波街，因金錢問題與39歲吳姓男子爭執，女事主被吳帶到油麻地吳松街70至72號一間樓上麻將館員工休息室，吳男與另一名30歲黃姓男子疑曾掌摑女事主，並與在場另外12人阻止她離開。
年前輸麻將借5萬失聯 狹路相逢
據了解，彭女數年前因為打麻將認識吳男，並曾因輸錢問吳借了5萬元，其後未有歸還並失去聯絡。前晚8時許，二人狹路相逢，吳向彭女追債，並將她帶到該麻將館的員工休息室，其間吳、黃勒索及毆打彭女，並要求她「連本帶利」歸還10多萬元。彭暗中致電男友，要求他帶同10多萬還債，惟其男友未有聽從，自行到跑馬地警署報案。
11男為「上海仔」頭馬門生 一人檢疫中
警方接報掩至現場，拘捕休息室內11男3女，年齡介乎17至40歲。經初步調查，吳男及黃男涉嫌非法禁錮、普通襲擊及勒索被捕，另外12人涉嫌非法禁錮被捕。其中吳男戴有檢疫手帶，他報稱上周二返港，須在休息室內強制檢疫14日。穿上保護裝備的警員押解他到醫院檢查。據了解，被捕11名男子全部有黑幫和勝和背景，同為「上海仔」郭永鴻頭馬「阿祖」的門生。
案件交由油尖警區反三合會行動組跟進，所有被捕男女扣留調查。女事主無表面傷，拒送院。