女子街遇債主遭禁錮竹館 14男女被捕

前晚10時許，該名48歲彭姓女子在寧波街，因金錢問題與39歲吳姓男子爭執，女事主被吳帶到油麻地吳松街70至72號一間樓上麻將館員工休息室，吳男與另一名30歲黃姓男子疑曾掌摑女事主，並與在場另外12人阻止她離開。

年前輸麻將借5萬失聯 狹路相逢

據了解，彭女數年前因為打麻將認識吳男，並曾因輸錢問吳借了5萬元，其後未有歸還並失去聯絡。前晚8時許，二人狹路相逢，吳向彭女追債，並將她帶到該麻將館的員工休息室，其間吳、黃勒索及毆打彭女，並要求她「連本帶利」歸還10多萬元。彭暗中致電男友，要求他帶同10多萬還債，惟其男友未有聽從，自行到跑馬地警署報案。

11男為「上海仔」頭馬門生 一人檢疫中

警方接報掩至現場，拘捕休息室內11男3女，年齡介乎17至40歲。經初步調查，吳男及黃男涉嫌非法禁錮、普通襲擊及勒索被捕，另外12人涉嫌非法禁錮被捕。其中吳男戴有檢疫手帶，他報稱上周二返港，須在休息室內強制檢疫14日。穿上保護裝備的警員押解他到醫院檢查。據了解，被捕11名男子全部有黑幫和勝和背景，同為「上海仔」郭永鴻頭馬「阿祖」的門生。

案件交由油尖警區反三合會行動組跟進，所有被捕男女扣留調查。女事主無表面傷，拒送院。