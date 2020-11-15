馬雲好友 富商錢峰雷遭3煞斬傷 登座駕司機載返家送院 重傷助理現場報警

警方正追緝3名男子，他們案發時身穿黑色上衣及黑色長褲，戴黑色口罩。據了解，錢峰雷自稱沒有欠債，未知遇襲原因，與助理皆持香港身分證。

43歲的錢峰雷帶同一名48歲方姓男助理，前晚在灣仔會展私人會所皇朝會消遣。至凌晨零時許，二人離開皇朝會，並準備登上泊於門外等候的座駕時，一輛私家車突然駛至，3名黑衣男子持刀下車，揮刀襲擊錢、方二人，其後登上私家車逃去。錢峰雷手及大腿中刀，混亂間負傷登上其座駕，由司機載回其位於南區香島道34號的寓所報案。其方姓助理頭部及背部中刀，留在原地報警求助。

灣仔皇朝會外遇襲 錢手術後出院

警方接報趕往現場，封鎖現場調查。救護員分別將清醒的錢方二人送往律敦治醫院，其後轉送東區醫院治理。案件列傷人，交由灣仔警區反黑組跟進，暫無人被捕。方男經搶救後情况嚴重，錢峰雷接受手術後出院。反黑組探員昨早返回皇朝會調查，並向會所職員問話。

翻查資料，錢峰雷為環球國際金融集團控股有限公司及環球國際控股（香港）有限公司董事，與阿里巴巴創辦人馬雲私交甚篤。2014年錢以約6.9億元向和黃購入山頂白加道28號一間獨立屋後，翌年抵押予利星行信貸有限公司，一次過借4億元按揭，成數近六成；2017年再向銀行申請二按。

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