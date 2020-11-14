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【Emily】無得齊拋四方帽 中大畢業禮改網上

【明報專訊】最近多咗源頭不明嘅本地新冠病毒確診個案，有專家擔心可能有第四波疫情。中大原定今個月19至21日，同埋下月3日喺校內舉行畢業禮，但校方噚日宣布由於健康風險上升，畢業禮要改網上舉行，即係只可以各自上網睇畢業禮。有中大畢業生大嘆失望，話取消畢業禮，屋企人仲失望過自己；亦有畢業生話屆時會相約同學親友，齊齊返中大。

以往中大畢業生會齊集校園中央嘅「百萬大道」參加畢業禮，因應疫情，中大早前已宣布畢業生會喺各自嘅書院參加典禮。可惜嘅係，大學話近兩星期確診個案升至雙位數，源頭不明本地個案急增，鄰近校園嘅大埔同沙田區情况尤其令人擔憂，考慮到大學成員、學生同佢哋親友嘅健康，決定將畢業禮改為網上舉行。

校方話大埔沙田疫情令人擔憂

有學生照約親友返中大影相

畢業生陳小姐話，原本諗住同屋企人一齊返大學參加畢業禮，阿爸阿媽仲問定要唔要買紮花做禮物，佢哋都好期待出席，𠵱家取消實體典禮，佢估計父母仲失望過佢。佢又覺得網上畢業禮意義唔大，唔諗住參加。

Emily身邊都有唔少原本要出席典禮嘅畢業生，部分人喺社交網站話雖然無咗實體畢業禮，但提議當日會返大學影相，希望親朋好友入中大同自己影張畢業相留念。中大都話明白畢業生同親友會失望，但保證網上畢業禮同樣莊嚴隆重。

浸大星期日（15日）都會搞網上畢業禮，浸大嚿年因為社會衝突取消畢業禮，所以大學嚟緊就安排上屆同今屆畢業生同日喺網上行禮。

相關字詞﹕畢業禮 中大 新冠疫情

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