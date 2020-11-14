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2020年11月14日星期六
港聞二
聲援蔡玉玲遊行 上訴後原獲有條件批准 張建宗未豁免限聚 記協取消明遊行
加國放寬港青移民 大學生可攜伴侶子女工作 打工一年可申永久居留
年逾30 為移民報讀課程 擬出走加國港人：不想女兒變「小粉紅」
廁板橙汁掀爭執 張祺忠稱盛怒勒妻 昔遭惡言相向從未動手 事後無地自容
指妻曾索一半人工 逼簽600萬支票「還款」
曾鈺成智庫 倡准公僕個人身分遊行
遺屬拜祭遭撞斃鐵騎士 友嘆際遇坎坷
客量回升盼不裁員 九巴：無減價空間
國泰再炒50文職 稱裁員計劃完成
回應人大頒決定 4議員被DQ 律師會促回應 7理事另聲明：違法治
蓬佩奧斥京閹港法律傳統 稱追究損港自治者
暫停財會開記招 建制稱「用心工作終畀大家睇到」
專訪：稱延任以來「做什麼都被罵」 張超雄：過去一個多月很難過
認和平方式失敗 「願意做不傷人抗爭」
曾促追究教師煽動仇恨 人代黃友嘉任教大校董會主席
等不及換肝 城大女生腦幹死亡
部分留言信箱存安全風險 「3」停信箱撥電功能
法官起底禁令延長 高院判辭：律政司長護法官傳統沒落
上訴庭：原審太重更生 救理大兩少年加刑
智障被告減刑 法庭：法外施仁
會計師警署淋天拿水：嚇吓啲警察
涉水喉通炸彈案青年 疑非法集結刑毁被捕
小提琴家「通波仔」後亡 官裁死於自然
減碳諮詢報告倡深入研究進口核能 3萬意見反對內地能源輸港 報告稱攙雜反中情緒
已辭小組召集人 林超英：不為建議負責
元朗掃黃拘106人 包括14K猛人頭馬
美酒佳餚巡禮移師網上 酒品拍賣 底價10元
尊子漫畫
【Emily】無得齊拋四方帽 中大畢業禮改網上
【Emily】港澳辦讚留任明智 鄭松泰：不置評
【Emily】港大選學生校委 會長葉芷琳贏出
【Emily】促銷擾人 黃定光：煲呔北京述職收電話
【Emily】建制泛民衝突場面不再 立會長梳化出番嚟
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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