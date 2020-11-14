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美酒佳餚巡禮移師網上 酒品拍賣 底價10元

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情下，今年美酒佳餚巡禮改為網上舉行，香港酒業總商會為此籌備香港首個網上酒品拍賣會，今起可在網上競投，最低拍賣價為一支澳洲出產的葡萄酒，底價10元。

香港酒業總商會副會長王姿潞表示，去年美酒佳餚巡禮已希望辦即場拍賣，但去年取消了巡禮；今年再因疫情而改網上舉行，商會遂着手籌備網上系統。該會會長蘇又萍稱，受疫情影響今年酒吧停業良久，加上好一段時間不能設婚宴，導致酒需求下降。本年首7個月酒類飲品入口的金額比去年同期跌六成。王姿潞盼透過今次網上拍賣推廣，大部分產品最低價為市價六至七折。

是次網上拍賣讓有意競投者輸入「最高拍賣價」，王姿潞解釋，市民輸入對該組產品的最高可接受的價錢，如沒人輸入更高價，競投完畢後他將可以最後一口叫價，加上一口拍賣價，取得該組合，「有點似暗標」。

網上拍賣期為今天起至12月11日，分為4個時段及主題，其中「風韻猶存」售賣逾15年或以上的酒；在「實惠樂趣：一擊即中」則鬥快出價，不是鬥高出價，首名出價者不論價格高低即可獲拍品。

至於全拍賣底價最低的一瓶酒是一支3公升、來自澳洲南澳巴羅沙谷「一枝花酒莊」的赤霞珠紅葡萄酒，底價僅10元，將於12月5日在「尋找隱藏的寶物」主題時段開放競投。有意競投者可於auction.maison1899.com 登記或下載「Maison 1899 Auctions」手機程式，登記時需提供姓名、電話、地址及有效信用卡號碼。

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