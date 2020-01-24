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元朗掃黃拘106人 包括14K猛人頭馬

【明報專訊】警方過去一連4周採取「新歲」行動，搗破元朗多個色情場所等，拘捕106人，包括黑幫14K元朗猛人「四眼民」的頭馬Gary。警方稱，因疫情關係，黑幫無法取道陸路引入內地妓女，遂用船助她們偷渡來港賣淫。

被捕62男44女，17至65歲，當中88人持香港身分證、1人持雙程證、17人非法入境，主要涉及無牌售賣酒類、經營色情場所、非法入境、協助及教唆非法入境及依靠他人賣淫收入為生等罪行，其中5人有黑幫背景。行動共檢獲總值28萬元的證物，包括16萬元現金、避孕套、性感內衣、按摩牀及大量酒精飲品等。據了解，是次警方重點打擊元朗黑幫14K「德」字堆團伙。

據了解，因警方早前在西九龍掃黃時拘捕一名確診新冠病毒的非法入境妓女，導致4名有密切接觸的警員需接受隔離，故是次行動中所有警員均高度戒備，戴上口罩及面罩。警方已安排被捕的17名涉嫌非法入境內地女子接受隔離檢疫及做病毒檢測。

警稱疫情影響 黑幫助妓女水路偷渡來港

元朗警區助理指揮官歐陽肇剛稱，一個活躍於元朗的黑幫過去不時安排持雙程證內地女子到區內無牌酒吧及按摩院賣淫，惟受疫情影響，妓女難以持雙程證經陸路入境，黑幫遂改以偷渡方式輸入妓女。他說，該黑幫以手機應用程式在內地不同省市招攬有意來港從事色情活動的女子，吩咐她們到深圳、珠海等地集合，再安排船助她們偷渡來港，然後按客人需要接載她們到不同場所賣淫，同時在色情網站替妓女登廣告，再利用電召服務安排客人、酒店房、膳食、賣淫工具等「一條龍」服務，妓女完成交易後再與黑幫分帳。

元朗警區刑事部經調查後，於10月18日至11月11日聯同特別職務隊等，先後搗破8間酒店房、兩間無牌酒吧及6間無牌按摩院，其中在兩間無牌酒吧拘捕74名客人及兩名經營者。警方相信行動已打擊黑幫收入來源，並已在各場所錄影蒐證，不排除稍後檢控各人違反限聚令。

相關字詞﹕掃黃行動 掃黃 防疫措施 反黑組 反黑 元朗警署

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