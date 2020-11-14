港聞

港聞二

減碳諮詢報告倡深入研究進口核能 3萬意見反對內地能源輸港 報告稱攙雜反中情緒

【明報專訊】環境局轄下可持續發展委員會昨日公布香港「長遠減碳策略公眾參與報告」，列出55項建議，目標在2050年或之前達零碳排放。在能源範疇，備受爭議的「區域合作」部分，逾八成三回應者反對深度減碳措施，當中包括「透過更緊密的區域合作增加燃料組合中零碳能源的比例」；並有逾3.1萬個意見表明反對從內地輸入能源。不過，報告建議之一是深入研究如何安全使用進口核能等。委員會策略工作小組主席黃煥忠稱，考慮購買能源時不會排除中國內地。多個環保團體支持訂立零碳排放目標，但反對本港增加核電。

目標2050前零碳排

委員會去年6月14日至9月20日舉行長遠減碳策略公眾諮詢，收到逾7.1萬份意見表、逾5000份請願信等，數量為近10年最多。黃煥忠稱，由於意見數量遠超預期，加上受疫情影響，故報告有所延誤。環境局歡迎報告，局長黃錦星稱政府會仔細考慮各項建議，稍後詳細回應。

諮詢中最受爭議是能源部分，報告建議加快轉用零碳能源，例如短期內用液化天然氣為過渡選項、從外地引入零碳能源、可再生能源與核能並用、深入研究如何安全使用進口核能等。另一爭議是，文件雖沒有明言向內地買電，但提到「區域合作」，報告量化分析顯示，逾八成三回應者不支持「深度減碳措施」，措施之一是「透過更緊密的區域合作增加燃料組合中零碳能源的比例」。

報告進一步分析，逾12萬個對發電的減碳意見中，逾7.3萬個持負面意見，當中逾4.1萬個反對向其他地方買電，逾3.1萬個表明反對從內地輸入能源，其中關注內地供電可靠度的有6600多個，表明反對向內地購買核電有6000個，其他意見包括未能確保內地能源屬環保能源等。報告稱，有相當公眾意見抗拒從內地輸入低碳能源，部分攙雜諮詢時的反內地情緒。

小組主席：不能排除買內地能源

黃煥忠說，考慮購買能源時不止向單一地方，亦不會排除某些國家，包括中國內地。他說中國是現時五大研究氫氣能源國家的首位，若中國可以合理價錢供應氫氣能源，「為什麼要到澳洲買？」可持續發展委員會主席李國章稱報告整理減碳不同意見，不應滲入政治，亦不應因是中國而接觸或不接觸。

綠色和平反對報告建議研究增加使用核電，並要求政府接納及落實報告有關淘汰化石燃料車等建議。綠惜地球稱，政府應聚焦發展新能源，包括氫能、太陽能和風能等，毋須提高核電比例。世界自然基金會香港分會促請政府避免用核電，應減少依賴核能。

相關字詞﹕核電 減碳 長遠減碳策略公眾參與報告 可持續發展委員會

上 / 下一篇新聞

聲援蔡玉玲遊行 上訴後原獲有條件批准 張建宗未豁免限聚 記協取消明遊行
聲援蔡玉玲遊行 上訴後原獲有條件批准 張建宗未豁免限聚 記協取消明遊行
加國放寬港青移民 大學生可攜伴侶子女工作 打工一年可申永久居留
加國放寬港青移民 大學生可攜伴侶子女工作 打工一年可申永久居留
年逾30 為移民報讀課程 擬出走加國港人：不想女兒變「小粉紅」
年逾30 為移民報讀課程 擬出走加國港人：不想女兒變「小粉紅」
廁板橙汁掀爭執 張祺忠稱盛怒勒妻 昔遭惡言相向從未動手 事後無地自容
廁板橙汁掀爭執 張祺忠稱盛怒勒妻 昔遭惡言相向從未動手 事後無地自容
指妻曾索一半人工 逼簽600萬支票「還款」
指妻曾索一半人工 逼簽600萬支票「還款」
曾鈺成智庫 倡准公僕個人身分遊行
曾鈺成智庫 倡准公僕個人身分遊行
遺屬拜祭遭撞斃鐵騎士 友嘆際遇坎坷
遺屬拜祭遭撞斃鐵騎士 友嘆際遇坎坷
客量回升盼不裁員 九巴：無減價空間
客量回升盼不裁員 九巴：無減價空間
國泰再炒50文職 稱裁員計劃完成
國泰再炒50文職 稱裁員計劃完成
回應人大頒決定 4議員被DQ 律師會促回應 7理事另聲明：違法治
回應人大頒決定 4議員被DQ 律師會促回應 7理事另聲明：違法治
蓬佩奧斥京閹港法律傳統 稱追究損港自治者
蓬佩奧斥京閹港法律傳統 稱追究損港自治者
暫停財會開記招 建制稱「用心工作終畀大家睇到」
暫停財會開記招 建制稱「用心工作終畀大家睇到」
專訪：稱延任以來「做什麼都被罵」 張超雄：過去一個多月很難過
專訪：稱延任以來「做什麼都被罵」 張超雄：過去一個多月很難過
認和平方式失敗 「願意做不傷人抗爭」
認和平方式失敗 「願意做不傷人抗爭」
曾促追究教師煽動仇恨 人代黃友嘉任教大校董會主席
曾促追究教師煽動仇恨 人代黃友嘉任教大校董會主席
等不及換肝 城大女生腦幹死亡
等不及換肝 城大女生腦幹死亡
部分留言信箱存安全風險 「3」停信箱撥電功能
部分留言信箱存安全風險 「3」停信箱撥電功能
法官起底禁令延長 高院判辭：律政司長護法官傳統沒落
法官起底禁令延長 高院判辭：律政司長護法官傳統沒落
上訴庭：原審太重更生 救理大兩少年加刑
上訴庭：原審太重更生 救理大兩少年加刑
智障被告減刑 法庭：法外施仁
智障被告減刑 法庭：法外施仁
會計師警署淋天拿水：嚇吓啲警察
會計師警署淋天拿水：嚇吓啲警察
涉水喉通炸彈案青年 疑非法集結刑毁被捕
涉水喉通炸彈案青年 疑非法集結刑毁被捕
小提琴家「通波仔」後亡 官裁死於自然
小提琴家「通波仔」後亡 官裁死於自然
已辭小組召集人 林超英：不為建議負責
已辭小組召集人 林超英：不為建議負責
元朗掃黃拘106人 包括14K猛人頭馬
元朗掃黃拘106人 包括14K猛人頭馬
美酒佳餚巡禮移師網上 酒品拍賣 底價10元
美酒佳餚巡禮移師網上 酒品拍賣 底價10元
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】無得齊拋四方帽 中大畢業禮改網上
【Emily】無得齊拋四方帽 中大畢業禮改網上
【Emily】港澳辦讚留任明智 鄭松泰：不置評
【Emily】港澳辦讚留任明智 鄭松泰：不置評
【Emily】港大選學生校委 會長葉芷琳贏出
【Emily】港大選學生校委 會長葉芷琳贏出
【Emily】促銷擾人 黃定光：煲呔北京述職收電話
【Emily】促銷擾人 黃定光：煲呔北京述職收電話
【Emily】建制泛民衝突場面不再 立會長梳化出番嚟
【Emily】建制泛民衝突場面不再 立會長梳化出番嚟