減碳諮詢報告倡深入研究進口核能 3萬意見反對內地能源輸港 報告稱攙雜反中情緒

目標2050前零碳排

委員會去年6月14日至9月20日舉行長遠減碳策略公眾諮詢，收到逾7.1萬份意見表、逾5000份請願信等，數量為近10年最多。黃煥忠稱，由於意見數量遠超預期，加上受疫情影響，故報告有所延誤。環境局歡迎報告，局長黃錦星稱政府會仔細考慮各項建議，稍後詳細回應。

諮詢中最受爭議是能源部分，報告建議加快轉用零碳能源，例如短期內用液化天然氣為過渡選項、從外地引入零碳能源、可再生能源與核能並用、深入研究如何安全使用進口核能等。另一爭議是，文件雖沒有明言向內地買電，但提到「區域合作」，報告量化分析顯示，逾八成三回應者不支持「深度減碳措施」，措施之一是「透過更緊密的區域合作增加燃料組合中零碳能源的比例」。

報告進一步分析，逾12萬個對發電的減碳意見中，逾7.3萬個持負面意見，當中逾4.1萬個反對向其他地方買電，逾3.1萬個表明反對從內地輸入能源，其中關注內地供電可靠度的有6600多個，表明反對向內地購買核電有6000個，其他意見包括未能確保內地能源屬環保能源等。報告稱，有相當公眾意見抗拒從內地輸入低碳能源，部分攙雜諮詢時的反內地情緒。

小組主席：不能排除買內地能源

黃煥忠說，考慮購買能源時不止向單一地方，亦不會排除某些國家，包括中國內地。他說中國是現時五大研究氫氣能源國家的首位，若中國可以合理價錢供應氫氣能源，「為什麼要到澳洲買？」可持續發展委員會主席李國章稱報告整理減碳不同意見，不應滲入政治，亦不應因是中國而接觸或不接觸。

綠色和平反對報告建議研究增加使用核電，並要求政府接納及落實報告有關淘汰化石燃料車等建議。綠惜地球稱，政府應聚焦發展新能源，包括氫能、太陽能和風能等，毋須提高核電比例。世界自然基金會香港分會促請政府避免用核電，應減少依賴核能。