小提琴家「通波仔」後亡 官裁死於自然

黃官綜合證供稱，雖然解剖報告顯示死者兩條主要血管有八成阻塞，但法醫承認這是目測量度，亦不能肯定是支架擴張不足。而據手術片段，醫生放入支架後血管血流有改善，故認為死者在術後5天的心臟停頓是由於惡性心律不正，與手術無關。

黃官指出，死者入院時健康狀况已非常糟糕，有潛在致命病况，醫療介入亦不能阻止死亡，裁定死於自然。雖然專家證人范瑜茵醫生稱手術過程和術後監察都有不足之處，但黃官認為兩者都屬醫生臨牀判斷，法庭不應代替醫生的專業角色，故不作任何建議。

醫生術後兩天離港 官倡改善交接

黃官最後特別關注到，為死者施行手術的心臟專科醫生梁國輝在術後兩天離港，但主診醫生、護士、死者家屬甚至死者本人均不知情，他批評梁無做好臨牀交接，情况不理想。由於梁國輝是「掛單醫生」，黃官建議聖德肋撒醫院改善與醫院合作的醫生離港前的臨牀交接機制。

【案件編號：CCDI521/16】