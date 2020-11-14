智障被告減刑 法庭：法外施仁

強調智障非犯罪許可證

上訴人李啟發（32歲）有輕度智障，智力如11至12歲。法官李運騰在判辭中指出，涉案武器有一定程度危險及殺傷力，有可能誤傷他人，故不認為原審判刑太重，強調智障非犯罪的「許可證」及「擋箭牌」。

不過，李官同意上訴人的智障程度足以影響他判斷力，以致他未能如常人般理解錯誤行為的後果及嚴重性，「若判案單純着眼於罪行及案情的嚴重性，而抹殺智障作為量刑考慮，並不妥當」。

李官又說，即使是更嚴重案件，上訴法院也會因被告是智障人士給予較寬大判刑。李官直言「不應把他（上訴人）視作一個完全正常的成年人般看待」，加上上訴人保釋期間獲良好輔導，判他繼續服刑「勢將破壞他為更新而作出的努力」，終減刑1個月，使上訴人即時獲釋。

資料顯示，署理主任裁判官張潔宜原審時指李啟發只屬輕度智障，並非減刑理由，故判他入獄8個月，但准他保釋等候上訴。

【案件編號：HCMA165/20】

（反修例風暴）