法官起底禁令延長 高院判辭：律政司長護法官傳統沒落

【相關新聞刊A12】 明報記者

就判辭稱律政司長未及時為法官辯護，律政司發言人稱不適宜評論個別案件，但強調社會人士就裁決發表意見時須尊重司法獨立和法治精神，不應肆意抨擊司法人員。

高浩文在判辭稱，法官及司法人員審案只會考慮「黑與白」，從不會在「黃與藍」之間抉擇；法官有時會考慮「灰色地帶」，但無論裁決如何，當事人都可覆核或上訴。高浩文強調，法官及司法人員有心理準備承受批評，惟公眾不應隨意上升至人身攻擊，甚至侵犯法官私隱，否則令法治受損。

強調司法人員不由行政機關主導

高浩文引述律政司呈交的證據指出，不少起底帖文來自通訊軟件Telegram、連登討論區和「香港編年史」網站。部分帖文引述司法人員的裁決言論，並提及「親中」、「親共」和「撐警」字眼，揚言法官「不得好死」及「死全家」等，甚至提到用槍械。有司法人員及妻女被起底，事後不斷收到騷擾電話，亦被人取用資料登記器官捐贈。

高浩文表示，即使高院早前頒下臨時禁制令，起底活動仍未見平息迹象，例如有一名審理《港區國安法》及數宗政治敏感案件的司法人員，其妻兒被人在網站起底，加上法庭將處理更多涉及公眾活動的案件，有必要盡快禁止法官起底潮，遂批准延長禁制令。此外，高浩文花了不少篇幅討論司法人員的角色，當中強調香港的司法人員及法官並非由政治任命選出，不應受政治活動牽連，只會以證據及法律條文做出公正判決。高浩文指出，《基本法》沒列明「三權分立」及「行政主導」字眼，卻明確寫到香港法院有獨立司法權，無論外界如何標籤，本港的法官或司法人員都不是由行政機關主導。

稱法官不公開辯解 只憑判辭「說話」

高浩文提及，法官及司法機構面對批評，一般都不會公開辯解，僅透過判辭公開「說話」。高浩文說，香港作為履行普通法的司法管轄區，負責司法公正的長官有責任就針對法官及司法機構的不正確指控辯護，「但不幸地，這傳統已開始沒落，現亦不常及時實行」。對於外界關注司法制度，高浩文表示是好事，但建議大眾首先閱讀完整的裁決理由，避免只看新聞標題而斷章取義。

本宗臨時禁制令禁止任何人未徵得司法人員或其家人的同意下，使用、發布、傳達或披露司法人員及其家人的個人資料，包括姓名、職位、住址、辦公地址、電郵、學歷、年齡、出生日期、電話號碼、香港身分證號碼、facebook及Instagram帳戶ID 、車牌號碼，以及任何司法人員或其家人的照片。

【案件編號：HCA1847/20】

（反修例風暴）