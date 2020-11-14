港聞

港聞二

法官起底禁令延長 高院判辭：律政司長護法官傳統沒落

【明報專訊】有審理反修例運動及《港區國安法》案件法官遭「起底」，律政司上月30日獲高等法院批出臨時禁制令，禁止公眾不法發布156名司法人員及其家屬的個人資料。案件昨在高院再訊，法官高浩文下令延長臨時禁制令至另有審訊或法庭命令為止，並強調《基本法》列明香港法院有獨立司法權，司法人員審案只會基於是非黑白，不分「黃藍」，不是由行政機構主導。惟法官提到，傳統上負責司法公正的長官（the minister responsible for the administration of justice，即律政司長）有責任為法官辯護，「不幸地這傳統已開始沒落，現亦不常及時實行」。

【相關新聞刊A12】 明報記者

就判辭稱律政司長未及時為法官辯護，律政司發言人稱不適宜評論個別案件，但強調社會人士就裁決發表意見時須尊重司法獨立和法治精神，不應肆意抨擊司法人員。

高浩文在判辭稱，法官及司法人員審案只會考慮「黑與白」，從不會在「黃與藍」之間抉擇；法官有時會考慮「灰色地帶」，但無論裁決如何，當事人都可覆核或上訴。高浩文強調，法官及司法人員有心理準備承受批評，惟公眾不應隨意上升至人身攻擊，甚至侵犯法官私隱，否則令法治受損。

強調司法人員不由行政機關主導

高浩文引述律政司呈交的證據指出，不少起底帖文來自通訊軟件Telegram、連登討論區和「香港編年史」網站。部分帖文引述司法人員的裁決言論，並提及「親中」、「親共」和「撐警」字眼，揚言法官「不得好死」及「死全家」等，甚至提到用槍械。有司法人員及妻女被起底，事後不斷收到騷擾電話，亦被人取用資料登記器官捐贈。

高浩文表示，即使高院早前頒下臨時禁制令，起底活動仍未見平息迹象，例如有一名審理《港區國安法》及數宗政治敏感案件的司法人員，其妻兒被人在網站起底，加上法庭將處理更多涉及公眾活動的案件，有必要盡快禁止法官起底潮，遂批准延長禁制令。此外，高浩文花了不少篇幅討論司法人員的角色，當中強調香港的司法人員及法官並非由政治任命選出，不應受政治活動牽連，只會以證據及法律條文做出公正判決。高浩文指出，《基本法》沒列明「三權分立」及「行政主導」字眼，卻明確寫到香港法院有獨立司法權，無論外界如何標籤，本港的法官或司法人員都不是由行政機關主導。

稱法官不公開辯解 只憑判辭「說話」

高浩文提及，法官及司法機構面對批評，一般都不會公開辯解，僅透過判辭公開「說話」。高浩文說，香港作為履行普通法的司法管轄區，負責司法公正的長官有責任就針對法官及司法機構的不正確指控辯護，「但不幸地，這傳統已開始沒落，現亦不常及時實行」。對於外界關注司法制度，高浩文表示是好事，但建議大眾首先閱讀完整的裁決理由，避免只看新聞標題而斷章取義。

本宗臨時禁制令禁止任何人未徵得司法人員或其家人的同意下，使用、發布、傳達或披露司法人員及其家人的個人資料，包括姓名、職位、住址、辦公地址、電郵、學歷、年齡、出生日期、電話號碼、香港身分證號碼、facebook及Instagram帳戶ID 、車牌號碼，以及任何司法人員或其家人的照片。

【案件編號：HCA1847/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕臨時禁制令 司法獨立 起底 法官及司法人員 港區國安法 反修例運動

上 / 下一篇新聞

聲援蔡玉玲遊行 上訴後原獲有條件批准 張建宗未豁免限聚 記協取消明遊行
聲援蔡玉玲遊行 上訴後原獲有條件批准 張建宗未豁免限聚 記協取消明遊行
加國放寬港青移民 大學生可攜伴侶子女工作 打工一年可申永久居留
加國放寬港青移民 大學生可攜伴侶子女工作 打工一年可申永久居留
年逾30 為移民報讀課程 擬出走加國港人：不想女兒變「小粉紅」
年逾30 為移民報讀課程 擬出走加國港人：不想女兒變「小粉紅」
廁板橙汁掀爭執 張祺忠稱盛怒勒妻 昔遭惡言相向從未動手 事後無地自容
廁板橙汁掀爭執 張祺忠稱盛怒勒妻 昔遭惡言相向從未動手 事後無地自容
指妻曾索一半人工 逼簽600萬支票「還款」
指妻曾索一半人工 逼簽600萬支票「還款」
曾鈺成智庫 倡准公僕個人身分遊行
曾鈺成智庫 倡准公僕個人身分遊行
遺屬拜祭遭撞斃鐵騎士 友嘆際遇坎坷
遺屬拜祭遭撞斃鐵騎士 友嘆際遇坎坷
客量回升盼不裁員 九巴：無減價空間
客量回升盼不裁員 九巴：無減價空間
國泰再炒50文職 稱裁員計劃完成
國泰再炒50文職 稱裁員計劃完成
回應人大頒決定 4議員被DQ 律師會促回應 7理事另聲明：違法治
回應人大頒決定 4議員被DQ 律師會促回應 7理事另聲明：違法治
蓬佩奧斥京閹港法律傳統 稱追究損港自治者
蓬佩奧斥京閹港法律傳統 稱追究損港自治者
暫停財會開記招 建制稱「用心工作終畀大家睇到」
暫停財會開記招 建制稱「用心工作終畀大家睇到」
專訪：稱延任以來「做什麼都被罵」 張超雄：過去一個多月很難過
專訪：稱延任以來「做什麼都被罵」 張超雄：過去一個多月很難過
認和平方式失敗 「願意做不傷人抗爭」
認和平方式失敗 「願意做不傷人抗爭」
曾促追究教師煽動仇恨 人代黃友嘉任教大校董會主席
曾促追究教師煽動仇恨 人代黃友嘉任教大校董會主席
等不及換肝 城大女生腦幹死亡
等不及換肝 城大女生腦幹死亡
部分留言信箱存安全風險 「3」停信箱撥電功能
部分留言信箱存安全風險 「3」停信箱撥電功能
上訴庭：原審太重更生 救理大兩少年加刑
上訴庭：原審太重更生 救理大兩少年加刑
智障被告減刑 法庭：法外施仁
智障被告減刑 法庭：法外施仁
會計師警署淋天拿水：嚇吓啲警察
會計師警署淋天拿水：嚇吓啲警察
涉水喉通炸彈案青年 疑非法集結刑毁被捕
涉水喉通炸彈案青年 疑非法集結刑毁被捕
小提琴家「通波仔」後亡 官裁死於自然
小提琴家「通波仔」後亡 官裁死於自然
減碳諮詢報告倡深入研究進口核能 3萬意見反對內地能源輸港 報告稱攙雜反中情緒
減碳諮詢報告倡深入研究進口核能 3萬意見反對內地能源輸港 報告稱攙雜反中情緒
已辭小組召集人 林超英：不為建議負責
已辭小組召集人 林超英：不為建議負責
元朗掃黃拘106人 包括14K猛人頭馬
元朗掃黃拘106人 包括14K猛人頭馬
美酒佳餚巡禮移師網上 酒品拍賣 底價10元
美酒佳餚巡禮移師網上 酒品拍賣 底價10元
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】無得齊拋四方帽 中大畢業禮改網上
【Emily】無得齊拋四方帽 中大畢業禮改網上
【Emily】港澳辦讚留任明智 鄭松泰：不置評
【Emily】港澳辦讚留任明智 鄭松泰：不置評
【Emily】港大選學生校委 會長葉芷琳贏出
【Emily】港大選學生校委 會長葉芷琳贏出
【Emily】促銷擾人 黃定光：煲呔北京述職收電話
【Emily】促銷擾人 黃定光：煲呔北京述職收電話
【Emily】建制泛民衝突場面不再 立會長梳化出番嚟
【Emily】建制泛民衝突場面不再 立會長梳化出番嚟