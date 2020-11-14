部分留言信箱存安全風險 「3」停信箱撥電功能

通訊辦表示，根據該電訊營辦商提供的資料，有一批客戶曾於2016年11月前啟動留言信箱，但未有更改預設密碼，而該批客戶的留言信箱預設密碼安全性較低，有可能被他人登入或用作撥出未經授權的電話。通訊辦稱獲悉有關問題後，已即時聯絡和要求該電訊營辦商跟進，客戶如有疑問，可聯絡該公司求助。

他人可撥出未經機主授權電話

3香港發言人表示，有小部分客戶除於手機登入留言信箱外，亦會以固網電話或其他流動電話登入留言信箱。由於留言信箱撥出的電話，會直接顯示機主的手提電話號碼而非正在使用的電話號碼，因此有潛在安全風險。發言人稱，收到當局通知後已即日暫停客戶可於留言信箱撥出電話的功能，並隨即重置所有相關留言信箱的密碼，以及通知相關客戶設定新密碼。

3香港發言人續說，未接獲任何客戶投訴或查詢，而以自己手機直接登入留言信箱的客戶，不受有關事件影響，提醒客戶應妥善保存及不時更新密碼，保障留言信箱的安全。

通訊辦提醒電話服務客戶，妥善管理登入留言信箱密碼，應在首次登入時更改預設密碼和用安全度較高密碼，並不時更改。電話服務客戶如收可疑來電，應提高警覺及核實來電。