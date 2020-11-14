曾促追究教師煽動仇恨 人代黃友嘉任教大校董會主席

根據《香港教育大學條例》，校董會為大學的行政決策機構，「對大學的行政及大學事務的處理有全面控制權」，而校董會主席由行政長官委任。

楊潤雄稱黃具出眾學術背景

黃友嘉現身兼積金局主席、基本法推廣督導委員會及外匯基金諮詢委員會委員等公職。

教育局長楊潤雄表示，黃友嘉有出眾的學術背景，在工商界及研究政策方面具備豐富經驗，歡迎他出任教大校董會主席；楊亦向即將卸任的馬時亨致謝。

教大校長張仁良感謝馬時亨在任期間的貢獻，令大學正名後在本地及區內教育界的影響力不斷提升，張有信心憑藉黃友嘉的公共服務經驗，可帶領教大繼續向前。

去年12月黃友嘉接受《文匯報》訪問時稱，留意到社會事件中有個別教師刻意誤導及荼毒學生，令他們仇恨政府或警隊，認為教育局須嚴肅跟進。

學生會質疑任命向教師落手

教大學生會臨政會長黃泳其質疑，當局委任黃友嘉是向教師「落手」，而近年政府多委任有人大或政協背景的人任大學管理層（見表），冀黃的政見及立場不會為教大帶來大改變。本報昨日聯絡黃友嘉，至截稿前未獲回覆。

至於2017年4月起任教大校董會主席的馬時亨，政府今年4月公布再委任他為校董會主席，但任期至今年年底，政府當時稱馬因個人原因未能接受續任3年。

馬時亨向師生發信，稱未來將投入女兒創立的「品格教育協會」，為免外界對校董會日後的審議及決策過程有利益衝突或角色混淆的疑慮，故僅留任至年底。