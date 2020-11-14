認和平方式失敗 「願意做不傷人抗爭」

無準備警上門拘捕 張憂嚇怕女兒

今年5月8日的立法會內會衝突中，張超雄站在主席台前，重複說「李慧琼，你越權」逾半小時，然後被逐離場，他在本月初被警方上門拘捕，控以「藐視罪」。張說被捕當日全無準備，很憂慮警方會嚇到女兒，「（警方）朝早7點拍我門，我不想女兒突然一起牀，見到一大班陌生人在家裏，會嚇死她」。張超雄育有一名智障女兒，他說曾與家人討論坐牢的風險，稱這種對話帶來傷害，「不知道女兒會明白多少，只是辛苦太太了」。

一旦藐視罪成，可處罰款1萬元、監禁12個月。倘要入獄，年過60的張超雄表示，只能「咬緊牙根」，但憂慮太太將要獨力照顧女兒，「我們都60多歲了，太太的體力變差，我自己的腰骨也不好，現在扶抱的時候，我們都會拉傷」。張超雄更是憂心女兒，「女兒很嗲我的，不知道她長時間不見我，會否有脾氣」。