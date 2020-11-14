專訪：稱延任以來「做什麼都被罵」 張超雄：過去一個多月很難過

政治鬥爭非所願 「想多點關注弱勢社群」

張超雄素來關注弱勢社群的福利政策，他稱政治鬥爭非其所願，「說真的，我最關注的事都……唉，我不想將自己的時間放在政治鬥爭上，我想用這個崗位去幫更多人，放多一點關注在弱勢社群上」，但他稱身在其位，亦只能盡力在議會抗爭，形容這是「從政者的無奈」。

全國人大常委會作出《決定》後，4名民主派即時喪失議員資格（DQ），非建制派失去「關鍵否決權」，張超雄說這是總辭的考慮之一，形容民主派倘在議會內逐一被DQ是「凌遲」，會導致「demoralised（士氣低落）」。張超雄亦為民主陣營分裂難過，「延任令整個運動出現大分歧；如果我們留下裂痕豈不更深？」他認為，屆時民主派更會被外界批評「戀棧權力、不要臉」。

稱抗爭時鄭松泰坐着 「不明他立場」

非建制派陣營中，熱血公民鄭松泰、醫學界陳沛然決定留任，鄭松泰早前表示總辭已錯過政治表態的最合適時機。回應鄭松泰的言論，張超雄說「我完全不明白，他（鄭）的位置在哪裏」，「當我們抗爭的時候，他坐着；當我們走的時候，他又說不是時候，到底他打算抗爭，還是如何？他的立場是什麼，我看不通」。

立法會延任之初，張超雄形容議會依然是「兵家必爭之地」，事隔一個半月，他卻說議會這條路暫時「無法走」，認為具抗爭意志的人，根本無法進入議會。張超雄2004年經社福界晉身立法會，他相信未來建制派會主打民生議題，但認為他們不會從制度上改善福利政策。被問日後誰能接任其工作，繼續關注弱勢社群，張超雄亦無答案，只說「可遇不可求」。

明報記者 張彤