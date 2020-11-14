暫停財會開記招 建制稱「用心工作終畀大家睇到」

建制派「班長」廖長江在記者會上表示，指民主派總辭是「攬炒基因作祟」，只會徒勞，呼籲反對派應留守議會，做「忠誠反對派」。新民黨主席葉劉淑儀說，辭職仍未生效的議員應繼續上班，盡議員責任。

柯創盛：議會新常態 都要想想如何向市民交代

財委會昨日通過在財政司長辦公室開設職位，跟進及制定《財政預算案》的建議，並督導香港的策略性稅務政策及措施。不過，商務及經濟發展局尋求保留2個編外職位，負責規管人對人促銷電話的工作的撥款項目，就在建制派質疑後撤回。民建聯柯創盛表示，議會進入「新常態」，「我們都要想一想作為代議士如何向市民交代」，認為從衡工量值角度，質疑政府是否一定要保留相關編外職位3年。

另外，昨晨的《2020年陸軍義勇軍及海軍義勇軍恩恤金條例（修訂附表）令》小組委員會會議因人數不足而流會，該會有10名委員，建制派只有一名。