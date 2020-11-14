暫停財會開記招 建制稱「用心工作終畀大家睇到」

【明報專訊】建制派立法會議員昨午集體開記者會批評民主派總辭，工聯會麥美娟批評，民主派總辭是「無底線對抗中央」，說民主派離開會議後建制派「用心工作的場面終於可以畀大家睇到」。財委會昨午的會議因為建制派說要開記者會而叫停，甫開會財會主席陳健波便稱，由於大部分議員需要出席記者會，他應議員要求暫停會議，當時負責第一個撥款申請的財經事務及庫務局常任秘書長劉焱已到場，會議約15分鐘後重開。
建制派「班長」廖長江在記者會上表示，指民主派總辭是「攬炒基因作祟」，只會徒勞，呼籲反對派應留守議會，做「忠誠反對派」。新民黨主席葉劉淑儀說，辭職仍未生效的議員應繼續上班，盡議員責任。
柯創盛：議會新常態 都要想想如何向市民交代
財委會昨日通過在財政司長辦公室開設職位，跟進及制定《財政預算案》的建議，並督導香港的策略性稅務政策及措施。不過，商務及經濟發展局尋求保留2個編外職位，負責規管人對人促銷電話的工作的撥款項目，就在建制派質疑後撤回。民建聯柯創盛表示，議會進入「新常態」，「我們都要想一想作為代議士如何向市民交代」，認為從衡工量值角度，質疑政府是否一定要保留相關編外職位3年。
另外，昨晨的《2020年陸軍義勇軍及海軍義勇軍恩恤金條例（修訂附表）令》小組委員會會議因人數不足而流會，該會有10名委員，建制派只有一名。