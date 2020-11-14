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港聞二

蓬佩奧斥京閹港法律傳統 稱追究損港自治者

【明報專訊】全國人大常委會周三作出決定，取消公民黨郭榮鏗等4人立法會議員資格（DQ）。美國國務卿蓬佩奧當地時間12日發聲明，譴責北京做法，說會追究作出政策或行動破壞香港自治和自由的人。全國政協常委唐英年昨日指，被DQ的4人多次要求外國制裁香港，被取消資格是順理成章。至於4人日後能否參選，他建議4人去信美國稱後悔做過的事來「洗底」。

蓬佩奧在聲明，批評人大決定踐踏《基本法》保障港人選擇民選代表的權利，並進一步暴露了北京公然無視《中英聯合聲明》所作的國際承諾，北京已經消除對香港承諾的自治，「閹割（neuters）」一直是香港穩定與繁榮基石的民主程序和法律傳統。他批評，中共對「愛國主義」扭曲的看法，再次成為扼殺自由和民主呼聲的藉口。他強調，美國將繼續與世界各地的盟友合作，捍衛香港人民的權利和自由，並與喪失資格和總辭的民主派議員，以及香港人民站在一起。另外，中國外交部發言人汪文斌回應前日英國批評人大決定違反《中英聯合聲明》，指有關國家借此做文章，粗暴干涉中國內政，中方堅決反對和提出嚴正交涉。汪文斌指公職人員宣誓效忠制度是國際通例，但英國和澳洲對於中方明確要求香港特區立法會議員必須擁護特區基本法、效忠特區橫加指摘，是典型的雙重標準。

稱被DQ「自己攞嚟」 唐英年：寫後悔信可洗底參選

多名全國政協委員昨日開記者會，唐英年在會上批評，4名被DQ的議員多次公開宣傳「港獨」，呼籲美國制裁香港，例如去信美國參眾兩院領袖，在社交媒體介紹自己與美方人士的對話內容，有人還親身遠赴華盛頓游說，指失去議員資格是「自己攞嚟」。

被問到DQ和總辭的民主派日後能否參選，唐稱要由選舉主任決定，相關民主派要證明自己並非與中央政府和《基本法》作對，例如被DQ的4人可向美國政府發信，表明很後悔以往做的事，並撤回昔日的言論，及要求美國政府撤回對中國和香港不利的政策。

相關字詞﹕唐英年 民主派 取消議員資格人大決定 立法會 蓬佩奧 美國國務卿

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