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回應人大頒決定 4議員被DQ 律師會促回應 7理事另聲明：違法治

【明報專訊】4名被取消議員資格的立法會議員中，郭榮鏗為法律界代表。香港律師會昨日發表聲明，指留意到公眾對人大常委會《決定》有關注，促請政府回應DQ議員程序的合法性。律師會內7名少數開明派隨即發表另一份措辭較強的少數派聲明，斥《決定》違反法治，有違基本法和一國兩制原則，剝奪市民政治權利。

香港律師會發聲明，指公眾對人大常委會的《決定》有關注，認為政府有責清晰回應取消立法會議員資格的法律依據和影響，包括宣布喪失立法會議員資格新程序的合法和正當性，促請政府從速公開回應公眾關注。

律師會理事會共有20名成員，其中屬開明派的7名理事，包括張達明、帝理邁、羅彰南、林洋鋐、黃耀初、蔡頴德及彭皓昕，以法律執業者及法律學者的個人名義，再發表較強烈措辭的聲明，直指《決定》違反法治，有違基本法和一國兩制原則，對香港法治情况深切關注，促請中國和香港政府尊重法治原則，不可以政治凌駕法治。

曾鈺成倡研獨立機制取代選舉主任DQ職能

7人的聲明中指出，立法會議員是市民的代表，絕不能單由行政機關就可禠奪議員資格，否則市民政治參與權利會遭嚴重剝奪。聲明續指，政府以4名立法會議員在《港區國安法》生效之前的行為，指他們不符合國安法的規定，是表示國安法有追溯力，有違憲制原則和國際標準。

另外，立法會前主席曾鈺成認為，現時經選舉主任的決定，令參選人會喪失本來的議員身分，是「相當嚴厲的一個懲罰」，認為選舉主任本來作的決定並不包括議員能否留任或禠奪議席，而在人大常委會的決定下，使選舉主任的工作增加一個重大後果，「是否值得研究今後依然由一位選舉主任就去做個決定呢？」他建議，可以提供一個公平申訴的機制，有獨立的架構、委員會，由法官去主持，處理違誓的情况。

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