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港聞二

客量回升盼不裁員 九巴：無減價空間

【明報專訊】新冠病毒疫情持續，九巴表示，近日客量有所回升，仍較正常少約一成，且預計政府不會推出新一輪保就業計劃，九巴希望做到不裁員、不減薪、不放無薪假，故暫沒減價空間。

近日外出的市民有所增加，九巴傳訊及公共事務部主管林子豪昨與傳媒茶敘稱，對比7、8月時客量較正常少四成，近日乘客量回升，但仍較正常少大約一成，當中主要行走機場路線的龍運巴士，較正常客量少逾四成。林表示，坊間有聲音要求公共交通工具減價，但九巴車長薪金佔車費收入約75%，且預計政府不會推新一輪保就業計劃，九巴希望做到不裁員、不減薪、不放無薪假，暫沒全面減價的空間。

加價未獲批 研增商場優惠站

至於需否加價，林子豪說，九巴2018年提出的加價申請，至今未獲行會批准，暫時會思考其他方法「開源」，例如推出優惠吸引乘客搭巴士，包括會在更多商場設優惠站，市民拍八達通後乘九巴可減兩元。林又說，屯門赤鱲角連接路北段即將通車，首階段會先安排來往機場及屯門的5條原有路線和1條新路線改行新路，預計可因車程縮短而減車費，例如部分「A線」巴士可由27.7元減至15元。

九巴車務策劃部主管梁領彥說，九巴亦會調整部分路線「節流」，例如港鐵屯馬線今年初通車，屯馬線途經地區巴士的客量減少，料會減10至20輛巴士，約佔該區1%。

運輸署計劃修訂巴士加減班次指引，原本最繁忙半小時車上每平方米站6人才需加班次，擬降低至每平方米站4人。林子豪表示，因應運輸署修訂指引，要額外買34輛巴士，主要會先在長途路線加班次。

倡港鐵續八折 田北辰：成數高

此外，天星小輪總經理何龍偉表示，今年第3季載客量較去年同期少六成，去年虧蝕450萬元，預計今年會虧蝕更多。

另外，港鐵車費八折優惠明年1月1日到期，實政圓桌立法會議員田北辰近日去信運房局及港鐵，要求延長有關優惠最少半年，他認為成事機會大，下一步希望爭取八折優惠涵蓋巴士及小巴。

相關字詞﹕田北辰 運房局 限聚令 疫情第四波 減價 九巴

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